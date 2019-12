Michelisz brilla nella notte di Sepang, Pole anche per Gara 3

Norbert Michelisz si conferma in uno stato di forma psico-fisica pazzesca a Sepang, andando a prendersi anche la Pole Position per Gara 3 del FIA WTCR e 5 punti che lo proiettano sempre di più verso il titolo Mondiale.

Dopo aver centrato il primato nella Prima Qualifica, l'ungherese brilla nella notte malese senza lasciare altro che briciole ai suoi avversari nella lotta per il titolo, realizzando un tempo incredibile in Q3 che nessuno è stato in grado di battere, oltretutto senza beneficiare di scie altrui.

Il portacolori della BRC partirà quindi davanti con la sua Hyundai i30 N grazie al 2'13"145 che gli ha consentito di precedere per 0"784 il suo rivale principale nella rincorsa all'iride, Esteban Guerrieri, che con la Honda Civic Type R preparata dalla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport limita i danni perdendo un solo punto nei confronti del magiaro, che però ora è a +15.

Grandissimo anche Mikel Azcona al volante della Cupra di casa PWR Racing, autore della terza prestazione ed unico in grado di battere Michelisz almeno in un settore (il terzo) durante i tentativi decisivi della Q3.

Hanno avuto più problemi invece Nicky Catsburg e Gabriele Tarquini con le altre Hyundai i30 N della BRC, solo quarto e quinto con tempi molto più alti rispetto a quelli segnati nelle prime due sessioni (l'olandese era stato il più rapido in Q1).

Sesto partirà Augusto Farfus con la quarta Hyundai i30 N della BRC griffata Lukoil, il quale si tiene dietro un Kevin Ceccon che grazie ad un ultimo giro di Q2 ottimo si è issato settimo con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris superando l'Audi RS 3 LMS di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing).

Gioia anche per l'altro portacolori del Biscione, Ma Qing Hua, salvatosi al pelo in Q1 e autore del decimo tempo che gli varrà la partenza dalla Pole Position della griglia invertita di Gara 2, con al suo fianco la second Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport con sopra Néstor Girolami.

Nella bagarre per la partenza al palo del secondo round, beffato per 0"185 Niels Langeveld con l'altra Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing, undicesimo con dietro la Honda Civic Type R di Attila Tassi (KCMG).

Anche in questa sessione le Lynk & Co hanno subìto un bello smacco restando tutte e quattro fuori al termine della Q1. C'è da dire che con la classifica così corta, ogni centesimo era fondamentale e lo sa bene Yvan Muller, beffato per soli 0"078 da Ma ritrovandosi 13°. Per altro il portacolori della Cyan Racing si è incavolato non poco con il suo compagno Andy Priaulx, reo a suo dire via radio (con epiteti che qui non riportiamo) di averlo lasciato solo senza dargli la scia nell'ultimo tentativo.

Se per l'alsaziano - che ha comunque ammesso diversi problemi di bilanciamento della sua 03 TCR - le cose non sono buone, peggio è andata a Thed Björk, solo 19° e dietro ad Yann Ehrlacher, con Priaulx alla fine 27°.

Dopo la bella seconda prestazione nella Prima Qualifica, Aurélien Panis non è stato in grado di ripetersi e chiude 14° sulla Cupra della Comtoyou Racing-DHL con la quale fra l'altro ha causato un Full Course Yellow per aver perso un pezzo del passaruota anteriore destro colpendo uno dei piloni di gomme posti a delimitare la pista.

Gordon Shedden completa la Top15 con l'Audi RS 3 LMS del Leopard Racing Team WRT, ritrovandosi anche suo malgrado coinvolto in un tamponamento al compagno di squadra Jean-Karl Vernay (20°), il quale era davanti a lui nel momento in cui ha mandato in testacoda Vervisch.

Pessime anche le Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing: Benjamin Leuchter, Johan Kristoffersson e Mehdi Bennani occupano le posizioni 21,22 e 23, Rob Huff è solamente 26° dietro alla Honda Civic Type R della wildcard João Paulo De Oliveira (KC Motorgroup), che ha peggiorato rispetto alla Prima Qualifica. Fanalini di coda gli altri "ospiti", Mitchell Cheah e Hafizh Syahrin (Hyundai - Team Engstler), e Douglas Khoo (Cupra - Viper Niza Racing).

CLASSIFICA Q1

CLASSIFICA Q2

CLASSIFICA Q3