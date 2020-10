WTCR: le Hyundai vanno in Slovacchia, ma non si sa se corrono

Non è ancora ufficiale se le Hyundai correranno o meno il prossimo round del FIA WTCR allo Slovakia Ring, ma nel frattempo i piloti di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ed Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team sono in partenza per Bratislava.

Dopo l'azione di protesta effettuata dalla Casa coreana, che aveva ritirato le i30 N dal Nordschleife per dissentire nei confronti dell'organizzazione della massima serie turismo e della sua gestione, i quattro piloti portacolori di Hyundai hanno lavorato comunque per preparare l'appuntamento che si svolgerà il 10-11 ottobre.

Mentre dai vertici Hyundai ci si trincera dietro un "no comment" riguardo l'effettiva presenza in pista o no, i più vogliosi di riscatto sono sicuramente i due griffati BRC, Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz, ossia i Campioni 2018 e 2019 del WTCR.

“Lo Slovakia Ring è uno dei miei circuiti preferiti - dice il "Cinghiale" - Ho molti bei ricordi delle passate stagioni ed ho vinto diverse volte. Amo la pista, è piuttosto lunga, molto difficile e tecnica. Ci sono curve veloci e molte opportunità di sorpasso. Per i fan è sempre un grande spettacolo. Spero di fare delle buone gare, l’obiettivo è tornare sul podio”.

Michelisz aggiunge: “La Slovacchia è come una seconda gara di casa per me, molti fan ungheresi partecipano e l’atmosfera è molto festosa. Mi piace anche la pista, di tutti i circuiti in calendario quest’anno, lo Slovakia Ring è uno dei migliori. Dovrebbe essere perfetto per le caratteristiche della nostra auto, spero di fare un buon weekend e finire a podio”.

Il Team Principal, Gabriele Rizzo, sottolinea invece che nonostante l'opaca prova di Zolder e la rinuncia forzata al Nordschleife, le speranze di successo non si sono affievolite.

"L’obiettivo è tornare a difendere i nostri titoli allo Slovakia Ring. Crediamo di poter mostrare il vero passo ed il potenziale delle Hyundai i30 N TCR su un tracciato dove abbiamo ottenuto ottimi risultati in passato. Ci stiamo avvicinando alla metà del campionato ed ogni opportunità per raccogliere punti è importante, dobbiamo dare il massimo in ogni sessione”.

Dall'altra parte del muro Hyundai, in casa Engstler il giovane Luca torna sul luogo del... delitto, visto che proprio in Slovacchia fece il suo debutto nel WTCR nel 2019.

“Conosco la pista molto bene ed è una delle mie preferite, spero di andare bene – spiega il 20enne tedesco – Sarà un weekend dove potrò imparare molto, il mio compagno di squadra Nicky Catsburg fu veloce qui nel 2019 e potrà darmi alcuni consigli”.