Le Alfa Romeo potrebbero tornare ad essere protagoniste sulla griglia di partenza del FIA WTCR anche per la stagione 2020.

La Romeo Ferraris aveva scelto a malincuore di interrompere la propria avventura nella massima serie turismo al termine del 2019, essendo arrivata al massimo dello sviluppo della sua Giulietta Veloce TCR, come Motorsport.com aveva riportato subito prima del Natale scorso.

Le cose invece sembrano aver preso una piega differente in questi mesi di stop forzato a causa della pandemia di Coronavirus, tant'è che la squadra di Opera sta valutando seriamente l'ipotesi di sfruttare il recente calendario pubblicato dal promoter del WTCR, Eurosport Events, che svolgendosi interamente in Europa consentirebbe nuovamente alle vetture del Biscione di far parte dei giochi.

"Iniziato il periodo di lockdown a marzo siamo stati chiusi un paio di settimane per questioni di sicurezza, riaprendo per le attività di emergenza, ma in realtà quelle vere e proprie sono ripartite con la Fase 2. Dopo 15 giorni mi posso definire sorpresa e contenta di vedere quanto l'intera azienda stia facendo ora in tutti i settori, non solo nel reparto corse, che chiaramente dipendono dalle richieste dei clienti", afferma Michela Cerruti, Operations Manager della Romeo Ferraris, che poi in esclusiva per Motorsport.com spiega cosa c'è dietro la nuova idea di WTCR.

"Per tutta una serie di variazioni e modifiche che i vari campionati hanno dovuto affrontare, unite a diverse concomitanze, la situazione oggi è cambiata. Terminata la passata stagione, eravamo in procinto di vendere le due Giulietta che hanno corso nel WTCR 2019, poi non si è concretizzata la questione e quindi sono nuovamente a nostra disposizione. Dunque ci siamo seduti attorno ad un tavolo per guardarci in faccia e ci siamo detti: perché non sfruttarle?"

Non tutti i mali vengono per nuocere, quindi, e alla fin fine la pandemia di Coronavirus ha creato strade obbligatorie da prendere per alcuni, mentre per altri come il team lombardo potrebbe riaprire porte che sembravano chiuse.

"E' un'idea che ci è venuta in mente da un paio di settimane, abbiamo valutato una serie di questioni e ci sono i presupposti per cogliere l'occasione che ci regala il nuovo calendario del WTCR, che come sappiamo si correrà solamente in Europa. Anche il fatto che per la prima volta un evento della serie si svolgerà in Italia, sul nuovo tracciato di Adria, ci ha motivato, pensando a tutti i fan che da sempre ci chiedevano quando avrebbero potuto vedere in azione le Giulietta del WTCR in Italia".

Quella che da 15 giorni è un'idea, ora si potrebbe davvero tramutare in realtà, seppur la montagna da scalare non sia affatto semplice perché nulla va dato per scontato quando ci si trova davanti ad una crisi economica creata da un virus.

"Oggi dobbiamo provare a cercare le risorse, che al momento è giusto dire che non abbiamo ancora a disposizione. Quest'anno i costi generali per il WTCR si sono ovviamente abbassati avendo trasferte più brevi e meno gare, per cui i margini per riprovarci ci sarebbero; ora ci servono sponsor e partner per intraprendere una nuova avventura".

"Il nostro è un programma Customer Racing, sposando pienamente la filosofia del progetto TCR; offriamo il supporto ai clienti che vogliono unirsi a noi, non siamo una Casa ufficiale, anche se gli sforzi che abbiamo compiuto in passato lo possano far pensare".

Caccia aperta ai piloti, quindi, con i primi sondaggi che sono già stati fatti considerando che il campionato partirà a settembre e dunque non c'è così tanto tempo per finalizzare ogni operazione.

"Sicuramente non daremo la macchina ad uno qualsiasi, al di là del discorso economico a noi interessano piloti capaci di lavorare in modo professionale e che siano anche veloci. Il nostro mondo è pieno di professionisti che sono accompagnati da aziende e sponsor che li supportano".

"Oggi abbiamo fatto alcuni sondaggi per i due sedili disponibili, ci stiamo muovendo da un paio di settimane proprio per capire se la nostra idea interessasse e fosse appetibile, poi ovviamente non è sempre facile concretizzare il tutto, in un momento storico che oggi non è certamente dei migliori economicamente parlando. Non diamo per scontato di essere in pista, ma vogliamo provarci nonostante il tempo a disposizione sia poco e le incertezze ancora parecchie. Serve una programmazione precisa".

Qualcuno aveva ipotizzato che l'uscita dal WTCR scelta a dicembre era figlia del progetto aperto dalla Romeo Ferraris con la Giulia ETCR, vettura che prenderà parte alla serie turismo elettrica prossimamente. Qui la Cerruti tiene a ribadire che si tratta comunque di due cose separate che non entrano in conflitto tra loro, anzi, possono creare un legame importante.

"Abbiamo sempre in piedi il progetto dell'ETCR, ma sono due programmi che procedono in parallelo e uno non va ad influire sull'altro in termini di risorse. Tengo molto a precisare questa cosa perché penso che sia importante distinguere i campi, l'impegno in un programma non diminuisce quello profuso su altri aziendali".

"L'occasione invece è proprio quella di creare un legame fra i settori, per questo ai piloti che crederanno nel progetto del WTCR offriremo anche una prova e un programma con la Giulia ETCR, quando sarà pronta".