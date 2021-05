Honda Racing ha scelto di continuare la collaborazione con la Münnich Motorsport anche per la stagione 2021 del FIA WTCR, per il quale il team si occuperà delle quattro Honda Civic Type R TCR tramite due squadre.

Per il quarto anno consecutivo, la compagine tedesca sarà impegnata a tenere dietro alle vetture costruite dalla JAS Motorsport gommate Goodyear, che verranno suddivise a coppie tra ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

Non cambieranno nemmeno le formazioni rispetto al 2020, con gli argentini Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri che saranno portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mentre Tiago Monteiro ed Attila Tassi formeranno il duo della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

Girolami/Guerrieri e Monteiro/Tassi sono alla terza esperienza di fila assieme come compagni di team potendo contare su una Civic Type R che nella passata stagione si è aggiudicata il prestigioso TCR Model of the Year per la seconda volta.

Anche se separati in pista, i due team lavoreranno comunque assieme nei box e i quattro piloti avranno le medesime possibilità di combattere per il titolo. Oltre ad ALL-INKL.COM, il tutto avviene grazie anche al supporto di ulteriori sponsor come Castrol e Brose, vecchie conoscenze di Honda Racing Customer Support.

"Siamo molto contenti di poter continuare a seguire le Honda Civic Type R nel WTCR tramite ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ed ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - ha detto Dominik Greiner, Team Manager della Münnich Motorsport - Nel 2020 è stata la prima volta e anche un grande lavoro, ma siamo stati felici delle prestazioni e anche di ciò che abbiamo imparato. Non vediamo l'ora di essere al Nürburgring per iniziare una grande stagione".