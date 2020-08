Il primo evento del FIA WTCR 2020 si terrà in Belgio e non più in Austria, stando alle ultime notizie raccolte da Motorsport.com

Le gare che erano state fissate per il weekend del 12-13 settembre in quel del Salzburgring non avrebbero avuto l'ok da parte delle autorità locali nei termini di sicurezza legati alla pandemia di Coronavirus, indi per cui si è dovuto cercare in fretta e furia una alternativa per non perdere uno dei sei appuntamenti della stagione.

Il promoter, Eurosport Events, si è immediatamente mosso spostando il round d'apertura sul tracciato di Zolder, mantenendo il medesimo fine settimana in calendario, confermando anche il test pre-gara che i team potranno effettuare qualche giorno prima del via alle operazioni.

In questo modo la massima serie turismo avrà ugualmente 16 gare nell'arco del 2020 e nei prossimi giorni gli organizzatori ne daranno l'annuncio ufficiale.