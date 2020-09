Tarquini: "Imbarazzante essere così lenti, BoP da cambiare!"

"BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ritiene che la situazione sia chiara e qualsiasi ulteriore dichiarazione sulla WTCR Race of Belgio è inutile".

Quando il silenzio non è assenso, ma vale più di mille altre parole.

Questo è il comunicato emesso dal BRC Racing Team domenica sera, ovvero il riassunto del primo round del FIA WTCR in Belgio per quanto riguarda i piloti di Hyundai Motorsport, schierati dal team di Cherasco ed Engstler Motorsport nella stagione 2020 che è partita a Zolder nel weekend dopo mesi di attesa.

Come sono andate le i30 N? Male, malissimo. Ce lo si poteva aspettare? Probabilmente sì, alla luce dell'ultimo bollettino riguardante il Balance of Performance e le caratteristiche del tracciato belga. La vettura costruita ad Alzenau al momento non può usare tutto il potenziale del motore e i nodi sono venuti al pettine immediatamente.

Prova ne è stata che né i due Campioni del Mondo, Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini, e né i loro colleghi, Nicky Catsbrug e Luca Engstler, hanno potuto minimamente lottare per il podio, dovendosi accontentare di qualche punticino raccolto qua e là, fra sportellate e sudate epocali per far andare una Hyundai che - di fatto - non andava.

Fin dalle prove libere, per poi proseguire in qualifica e gara, è apparso evidente quanto fossero in difficoltà i quattro portacolori della Casa coreana, tant'è che già nelle prime parole ad inizio weekend pronunciate da tutti era apparso all'orizzonte il calvario da scalare, cosa che infatti si è poi confermata.

"Il weekend è iniziato molto duramente, purtroppo il BoP è questo e lo sapevamo - spiega Tarquini, che torna a casa con due quattordicesimi posti e 4 punti totali - Durante l'inverno abbiamo faticato e anche a Zolder è stata tutta in salita perché così non siamo competitivi. La speranza era di raccogliere qualche punto in Belgio, ma le Qualifiche non sono andate bene per nessun pilota Hyundai, seppur abbiamo cercato di fare il massimo con quello che avevamo, mentre in gara siamo stati oggettivamente imbarazzanti".

"Messi così, non potevamo giocarcela con nessuno, la potenza del motore è troppo inferiore agli altri. Onestamente non ho mai guidato in vita mia una macchina così lenta in rettilineo, non potevo combattere con gli altri, specialmente nei primi giri. Peccato perché invece il bilanciamento era ottimo e la i30 N funziona benissimo, specialmente nel passo. Ma il grosso problema è il motore; ci auguriamo che le cose cambino, in modo da consentirci di tornare a giocarcela come abbiamo fatto negli ultimi due anni".

A questo punto, urge correre ai ripari perché c'è da dire che il problema del BoP non ha colpito solamente le Hyundai, ma anche le Cupra e parzialmente pure le Honda. Quello che dovrebbe essere un sistema per equilibrare le prestazioni ad ogni gara per giocarsela alla pari, spesso invece si rivela un'altalena che a turno penalizza una macchina e l'altra.

Ma con una serie come il WTCR che andrà a correre 16 gare in due mesi, non c'è tempo per spartirsi le vittorie equamente accettando di volare in un round e poi arrancare nelle retrovie in quello successivo. Meglio trovare una soluzione che valga per tutti. E in fretta...