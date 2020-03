Hyundai dà i numeri: Michelisz sceglie l'1, Tarquini torna al 30

I piloti di Hyundai Motorsport Customer Racing hanno svelato i numeri che scelti per le loro i30 N che utilizzeranno nella stagione 2020 del FIA WTCR.

Partiamo dai due Re della categoria, ovvero Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini, portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Il "Cinghiale", Campione 2018 della massima serie turismo, lo scorso anno ha abdicato in favore del suo compagno di squadra ungherese, al quale idealmente ha consegnato Corona Iridata e anche il #1.

"Norbi" ha deciso infatti di mettere momentaneamente da parte il suo amato #5 per sfoggiare la cifra del Campione del Mondo, che come lo scorso anno sarà rappresentativa del pilota in un logo che ciascun concorrente ha disegnato come proprio simbolo di riconoscimento.

“Dopo averci pensato molto, quest’anno ho deciso di scendere in campo con il numero #1 sulla mia vettura - spiega Michelisz - Non è stata una decisione facile per me, il #5 è stato parte della mia carriera per molti anni ed è il numero con cui abbiamo vinto il titolo. Sono orgoglioso di correre con il #1 nel 2020, spero si riveli fruttuoso e ci porti un altro titolo, o anche due!”.

Non ci sono invece numeri preferiti in particolare per Tarquini, che ha fatto un passo indietro riprendendosi quel #30 che aveva due stagioni fa, quando si issò sul tetto del mondo delle corse turismo. Anche per l'abruzzese resta il logo con il tricolore dell'Italia nelle sue iniziali "GT" con un aggressivissimo cinghiale.

“Pur essendo dispiaciuto di dover rinunciare al #1, sono contento di vederlo sull’auto di Norbi - ammette Tarquini - Ho deciso di tornare ad un numero che mi ha portato molto successo nel corso degli anni. Il #30, oltre ad essere quello con cui ho vinto il titolo, è un tributo ai successi nei miei primi anni di corse, ed ovviamente alla Hyundai i30 N TCR, porta con sé molti piacevoli ricordi e speriamo si riveli fortunato anche quest’anno!”.

Gabriele Rizzo, team principal della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, ha aggiunto: “Le nostre auto quest’anno avranno numeri che ci hanno portato al successo in passato, sia come squadra che individualmente per i nostri piloti. Non succede spesso che l'1 passi da una vettura all’altra nello stesso team, ed è un risultato di cui siamo molto fieri. Siamo lieti di poter esibire sulle nostre Hyundai i30 N TCR i numeri 1 e 30 nella nostra corsa ai titoli WTCR”.

Dall'altra parte del box, invece, ci sono i ragazzi dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Nicky Catsburg e il debuttante Luca Engstler. L'olandese rimane attaccatissimo al suo #88 come lo scorso anno, mentre il giovane tedesco si prende il #8 col quale corre da sempre, ereditato dal suo predecessore Augusto Farfus, protagonista con la Hyundai nel 2019.

"Ho scelto l'88 perché è un numero che mi ricorda casa quando sono in pista - spiega Catsburg - Mi sono sposato l'8 di agosto, quindi è un bel legame con la famiglia mentre sono via".

Engstler invece ha altre motivazioni: "Da quando ho iniziato a fare sport ho sempre scelto l'8 perché sono nato l'8 marzo; non l'ho mai cambiato, ad eccezione di quando sono diventato Campione. Però vorrei tenerlo per il resto della mia carriera, è bello ed è anche il simbolo dell'infinito".