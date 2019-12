Guerrieri vince nel caos di Gara 2 a Sepang e riapre il Mondiale

Un perfetto Esteban Guerrieri riapre la lotta per il titolo Mondiale del FIA WTCR vincendo Gara 2 a Sepang dopo una serie di colpi di scena clamorosi.

Il primo di questi è dovuto dalla pioggia, che dopo le insidie create in Gara 1 ha cominciato a scendere copiosa sul tracciato di Kuala Lumpur poco prima del via, con diversi concorrenti che avevano optato per il mix di gomme slick-rain a ritrovarsi in seria difficoltà.

Questo ha comportato che allo spegnimento dei semafori, le sportellate e i sorpassi cominciassero fin dalla prima curva, con il poleman della griglia invertita Ma Qing Hua a venire risucchiato nel gruppo, superato immediatamente da Néstor Girolami, mentre Mikel Azcona e Guerrieri risalivano dall'ottava e nona piazza fino al podio.

Alla curva 9 il patatrack, con Nicky Catsburg a franare contro Yvan Muller e la Hyundai i30 N dell'olandese a prendere fuoco per una perdita d'olio. Il francese della Lynk & Co ha invece proseguito, ma subito dietro a loro anche il leader della serie Norbert Michelisz è andato lungo, scivolando nelle retrovie. Guerrieri è passato al comando, ma il fuoco sulla vettura di Catsburg ha costretto i commissari a sospendere il tutto.

Da regolamento, la gara è ripresa dietro alla Safety Car secondo l'ordine registrato nell'ultimo settore completato prima della sospensione. Girolami si è quindi ritrovato davanti a Guerrieri, Azcona, Kevin Ceccon, Muller, Augusto Farfus, Johan Kristoffersson, Tiago Monteiro, Yann Ehrlacher e Rob Huff, con Michelisz 13° e Catsburg impossibilitato a ripartire (avendo causato la bandiera rossa) nonostante il miracolo degli uomini della BRC nel risistemare la sua auto.

Guerrieri ha subito avuto il via libera dal suo compagno di squadra della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Girolami, portando autorevolemente la propria Honda Civic Type R a vincere una gara che lo rimette in piena corsa per il titolo, dato che Michelisz è stato prudentissimo nei sorpassi accontentandosi dell'ottavo posto.

Grande bagarre invece per la piazza d'onore che alla fine viene vinta da un Azcona bravissimo a superare con la sua Cupra griffata PWR Racing la Honda di Girolami al giro 8, mentre l'argentino ha poi ceduto il terzo gradino del podio alla Volkswagen Golf GTI di Johan Kristoffersson (Sébastien Loeb Racing).

Top5 anche per il combattivo Ceccon, nuovamente a punti con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, seguito dalle Lynk & Co 03 di Muller ed Ehrlacher, Michelisz e dalle altre due Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing con sopra Rob Huff e Benjamin Leuchter.

A punti vanno anche Aurélien Panis al volante della Cupra preparata dalla Comtoyou Racing-DHL, Monteiro con la Honda della KCMG, Mehdi Bennani (Volkswagen Golf GTI - Sébastien Loeb Racing) e le Audi RS 3 LMS di Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team WRT) e Niels Langeveld (Comtoyou Racing).

Hanno invece perso parecchio terreno nel corso della gara Ma e Farfus, Gabriele Tarquini si è arreso dopo la sospensione, Thed Björk è finito in fondo e Frédéric Vervisch - che partiva dalla seconda fila - ha accusato un guasto alla trasmissione proprio poco prima del via.

Migliore delle wildcard è Mitchell Cheah sulla Hyundai i30 N del Team Engstler, il suo compagno di squadra Hafizh Syahrin è 22°, Douglas Khoo (Cupra - Viper Niza Racing) 24° e Joao Paulo De oliveira 18° dopo una escursione fuori pista che gli ha negato un bel recupero a bordo della Honda-KCMG.

La classifica Mondiale Piloti dice che Michelisz ha solo 10 punti in più di Guerrieri e i due partiranno appaiati in Gara 3. Muller è matematicamente fuori dai giochi.

Fra i Team la Cyan Racing Lynk & Co sale a 614 punti, la BRC Hyundai N Squadra Corse insegue a 581 e la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è a 563, dunque tutto apertissimo anche qui.

Gara 3 sarà visibile su Motorsport TV.