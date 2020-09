WTCR: Ehrlacher guida la tripletta Lynk & Co in Gara 2 a Zolder

Yann Ehrlacher vince Gara 2 del FIA WTCR a Zolder, dove è andata in scena la tripletta tutta di marca Lynk & Co in un altro round che non ha escluso colpi di scena.

I primi due sono arrivati già dopo il via, dato che il poleman Nathanaël Berthon ha rovinato tutto partendo in anticipo con la sua Audi RS 3 LMS; il pilota della Comtoyou Racing-DHL, che aveva tenuto la testa alla prima curva, è stato giustamente punito con un Drive Through, scontato al giro 6.

A centro gruppo, contatto alla chicane "Kleine" tra Attila Tassi e Thed Björk; l'ungherese ha perso terreno centrando il pilone di gomme posto a delimitare la pista, ma chi ha avuto la peggio è stato il rivale della Cyan Performance, dato che la Lynk & Co 03 si è agganciata alla Honda Civic Type R del ragazzo della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport impennandosi su un lato e atterrando con lo sterzo rotto.

Safety Car in pista a raggruppare tutti, con Berthon che alla ripartenza si è fatto da parte per scontare la penalità lasciando il primato ad Ehrlacher, seguito dall'Audi di Gilles Magnus e dal compagno di squadra Yvan Muller, con Santiago Urrutia al volante della quarta 03 in agguato.

Con un ottimo spunto al via, il vincitore di Gara 1 - Néstor Girolami - si è invece issato in Top5 con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mettendosi alle spalle l'Audi di Tom Coronel (Comtoyou Racing) e l'Alfa Romeo Giulietta Veloce di Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne-Romeo Ferraris).

Una volta presa la testa della corsa, Ehrlacher non ha sbagliato nulla, mentre dietro di lui prima Muller e poi Urrutia hanno beffato Magnus proprio nelle tornate finali.

Non sono cambiate le restanti posizioni della Top10, con Girolami, Coronel e Vernay a precedere le Hyundai di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), Nicky Catsburg e Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), in un altro round soffertissimo per le i30 N, gravate di un BoP che le mettono decisamente in ombra rispetto alle vetture avversarie.

Grandissimo balzo dall'ultima fila per un Mikel Azcona infuocato che regala l'undicesimo posto alla Zengo Motorsport, al volante della nuovissima Cupra Leon Competicion, precedendo la Renault Mégane R.S. della wildcard Dylan O’Keeffe (Vuković Motorsport) e la Honda di Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), partito dal fondo dopo aver sostituito il motore in seguito ai problemi di Gara 1.

Lotta serratissima invece per le rimanenti posizioni della zona punti che hanno visto il compagno di squadra di O'Keeffe, Jack Young, cercare di resistere agli assalti portatigli più volte da Gabriele Tarquini, Tiago Monteiro, Tassi e Berthon in rimonta.

Negli ultimi due passaggi sono state botte da orbi e alla fine è proprio Berthon a chiudere 14°, seguito dalle Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport condotte da Monteiro e Tassi, il quale però ha rifilato la tamponata al povero Young facendolo insabbiare e causando l'ingresso della Safety Car, che ha congelato tutto.

Ancora una volta va segnalato il bel recupero dal fondo del gruppo per Luca Filippi, che in versione-gara pare trovarsi decisamente bene con la seconda Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, portata a ridosso della Top15.