WTCR: Cyan Racing presenta la livrea 2020 di Muller ed Ehrlacher

La Cyan Racing ha presentato la livrea delle prime due Lynk & Co 03 TCR che schiererà nel FIA WTCR per la stagione 2020.

Dopo aver annunciato i nomi dei due piloti che saranno in azione nella massime serie turismo quest'anno come portacolori del team Cyan Racing Lynk & Co - Yvan Muller ed Yann Ehrlacher - la squadra svedese si è subito data da fare per allestire le loro auto.

Rispetto all'anno passato, che era quello di debutto per il marchio cinese nel mondo delle corse turismo, l'azzurro di Cyan Racing rimane ben presente, così come il logo del team sul muso e sulle fiancate, mentre una sottile linea nera colora la parte bassa della 03, che ha alcuni inserti gialli su specchietti, ala posteriore e sul tetto, a ricordare le tonalità della Svezia.

"Il 2020 è il decimo anno di corse per noi e abbiamo mantenuto il nostro caratteristico blu-ciano, con qualche piccola evoluzione studiata per la prossima stagione che andremo ad affrontare", ha spiegato Fredrik Wahlén, AD e Team Manager della Cyan Racing.

Geely Group Motorsport, che controlla il marchio Lynk & Co, ha pronte anche altre due 03 TCR che correranno sotto l'effige di Cyan Performance Lynk & Co.

Il primo dei due piloti sarà il confermato Thed Björk, mentre dopo la separazione da Andy Priaulx è partita la ricerca al nuovo concorrente compagno di squadra dello svedese.

“Stiamo scandagliando il mercato – ha detto il fondatore di Cyan Racing, Christian Dahl – Fortunatamente Lynk & Co è attiva e ci sono più piloti disponibili, per cui penso che a breve ne troveremo uno. Andy l’anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro e speriamo che il nuovo arrivato faccia altrettanto”.