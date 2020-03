WTCR: Coronel a caccia del 500 con l'Audi della Comtoyou Racing

Tom Coronel è ufficialmente il quinto iscritto alla stagione 2020 del FIA World Touring Car Cup.

L'olandese, che si è sempre distinto non solo come pilota, ma anche come intrattenitore, stella TV e di YouTube, oltre che dei social, si conferma ancora protagonista della massima serie turismo, essendo stato già al via del WTCC nel 2005.

Quest'anno Coronel taglierà il traguardo delle 500 gare turismo della sua carriera, che dura da 31 anni; per farlo si è accordato ancora una volta con la Comtoyou Racing, ma passando dalla Cupra all'Audi RS 3 LMS.

“Per me correre con lo stesso team a lungo è importante - ha detto il 47enne - L'anno scorso con Comtoyou ci siamo trovati bene da entrambe le parti con un'ottima cooperazione. Ora passeremo all'Audi, marchio con cui la squadra ha già esperienza. Per me non si tratta di una macchina così sconosciuta perché nel 2001 feci la 24h di Le Mans con una Audi. Nell'ottobre scorso, in occasione della Spa 500, Audi ha mostrato il suo interesse a lavorare con me e con il team, mi hanno dato ottime sensazioni perché sono coinvolti in vari modi in questo progetto".

“Tecnicamente si tratta di una vettura simile alla Cupra che ho guidato l'anno scorso, ma la RS 3 mi ha realmente sorpreso per la velocità quando l'ho provata nei test con le gomme Goodyear in Spagna. E' diversa sotto vari aspetti e mi è piaciuta subito. Siamo già pronti a svolgere altre prove in vista del primo weekend dell'anno per affinare il mezzo".

Nel 2019 Coronel aveva utilizzato il numero 50 in omaggio all'anniversario del suo sponsor DHL, mentre in questa stagione avrà il 31, che è il numero di anni di corse.

“Mi sono seduto ad un tavolo per analizzare anni e anni di corse. Prima del WTCR ci sono stati ETCC, WTCC, la BMW Carly Motors all'Estoril e il TCR Europe. Ho messo insieme 413 gare e non c'è nessuno in questa categoria che ne ha fatte quanto me per così tanto tempo. Penso anche agli anni con la Citroën AX, la BMW in Olanda e via dicendo, così arrivo a 484. Con le 20 del WTCR di quest'anno sfonderò il muro delle 500, un momento unico che andrà celebrato a dovere!”