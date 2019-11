Compensation Weight: crescono le Lynk&Co, calano Honda e Hyundai

Il weekend del FIA WTCR a Macao vedrà i concorrenti della massima serie turismo darsi battaglia sugli ostici 6km del Circuito da Guia per il penultimo round della serie 2019.

In una lotta serratissima per la conquista dei titoli piloti e team, la nuova tabella del Compensation Weight premia Hyundai, Honda, Alfa Romeo, Audi e Cupra, tutte calate di 10kg rispetto all'ultimo appuntamento di Suzuka di fine ottobre.

Le i30 N della BRC e le Civic Type R dovranno caricare 50kg a bordo, mentre le Giulietta Veloce della Romeo Ferraris e le Cupra avranno una zavorra di 30kg. Le RS 3 LMS saranno sulla carta le grandi favorite, dato che il loro peso di compensazione è di soli 10kg.

Chi sorride meno, invece, è la Cyan Racing dato che le sue Lynk & Co 03 "ingrasseranno" di 10kg raggiungendo i 60kg massimi previsti dal regolamento, che si basa sulla media dei crono ottenuti negli ultimi eventi.

Non ci sono cambiamenti per quanto riguarda infine le Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing, rimaste con 40kg in macchina.