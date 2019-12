Clamoroso trionfo di Kristoffersson in Gara 3, Michelisz Campione

Norbert Michelisz è Campione 2019 del FIA World Touring Car Cup al termine di una Gara 3 mozzafiato che in Malesia ha sancito la fine di una stagione altrettanto incredibile.

Il sogno iridato del suo rivale Esteban Guerrieri è durato solamente un paio di giri, con l'argentino bravissimo in partenza a soffiare il primato al poleman del BRC Racing Team, infilato anche da Mikel Azcona e con Kevin Ceccon insidioso subito dietro. Johan Kristoffersson, autore di una rimonta pazzesca dal 22° posto, in poche curve ha raggiunto il gruppetto, che si è compattato per l'ingresso della Safety Car al giro 2 a causa dell'uscita di pista da parte della Hyundai i30 N di Augusto Farfus (BRC-Lukoil).

Alla ripartenza (giro 4), Guerrieri ha provato a scappare via, ma Azcona non gli ha dato tregua. Michelisz si è invece ritrovato a perdere terreno nei confronti di Kristoffersson e con queste posizioni il titolo se lo sarebbe aggiudicato l'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

L'episodio chiave è arrivato alla tornata numero 5, quando Azcona ha dato la classica "spigolata" nel posteriore della Honda Civic Type R di Guerrieri; il sudamericano si è scomposto in uscita della curva 8 e andando sull'erba ha danneggiato la vettura, cominciando a perdere posizioni su posizioni.

La disperazione nei box della sua squadra e sui volti dei tecnici della JAS Motorsport ha fatto da contraltare ai sorrisi dei "vicini" della BRC-Hyundai, con Michelisz che non ha avuto più nulla da rischiare lasciando al trio Azcona-Kristoffersson-Ceccon il duello per la vittoria.

A spuntarla è stato clamorosamente lo svedese della Sébastien Loeb Racing, che quindi regala alla Volkswagen l'ultima vittoria nella serie prima del ritiro con una mossa fantastica alla curva 15 nel superare la Cupra dello spagnolo portacolori della PWR Racing.

Ceccon nel finale ha provato in ogni modo a passare Azcona, ma alla fine si deve accontentare del terzo gradino del podio con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris.

Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing) riesce nel finale a piazzare la sua Audi RS 3 LMS quarta mettendosi dietro un Michelisz che taglia il traguardo da Campione nel tripudio dei ragazzi della BRC e di Hyundai Motorsport, rappresentati dal loro capo Andrea Adamo in versione ultras a fare giustamente festa.

Gabriele Tarquini è sesto con l'altra Hyundai del team di Cherasco, seguito dalle Honda Civic Type R di Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e Tiago Monteiro (KCMG).

Nono si piazza Thed Bjork, a regalare i punti che consentono alla Cyan Racing Lynk & Co di conquistare il titolo riservato ai team.

Top10 completata da Benjamin Leuchter con la seconda Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing, seguito dal compagno di squadra Rob Huff, Jean-Karl Vernay con l'Audi RS 3 LMS del Leopard Team WRT, dalle Lynk & Co 03 di Yvan Muller e Andy Priaulx, e dalla Cupra di Daniel Haglof.

Hafizh Syarin è subito dietro allo svedese e migliore delle wildcard, fra cui Mitchell Cheah è 19°. Douglas Khoo 21° e Joao Paulo De Oliveira ritirato.