WTCR: Catsburg trionfa in Gara 3, Vernay secondo con l'Alfa Romeo

La prima vittoria della stagione 2020 del FIA WTCR per la Hyundai arriva in Gara 3 allo Slovakia Ring, dominata dall'ottimo Nicky Catsburg con la i30 N del Team Engstler.

L'olandese ha sfruttato al meglio la partenza dal lato gommato della pista per infilare alla prima curva sia Norbert Michelisz che il poleman Nathanaël Berthon, con Gilles Magnus ed Esteban Guerrieri ad inseguirli.

Chi è scattato ancora una volta alla grandissima è stato Jean-Karl Vernay, che alla curva 2 ha dato una toccatina a Michelisz; la Hyundai dell'ungherese si è intraversata e Berthon ha frenato per non prenderla, mentre l'Alfa Romeo del francese passava al secondo posto.

Intanto alla prima frenata Santiago Urrutia ha dato una sportellata a Gabriele Tarquini facendolo finire contro al muretto di sinistra e poi bloccato nella ghiaia, per un altro mesto ritiro del portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Con le bandiere gialle esposte in fondo al dritto, tutti hanno dovuto rinunciare agli iniziali attacchi ai rivali e questo ha dato modo a Catsburg di fuggire via, mentre Vernay ha preso un margine di sicurezza su Guerrieri ed Urrutia.

Ha dato ancora grande spettacolo Mikel Azcona, balzato dal 17° all'8° posto in un batter d'occhio. Il ragazzo della Zengő Motorsport ha iniziato la rimonta in partenza, poi in due giri ha portato la sua Cupra Leon Competición davanti alle Lynk & Co di Yvan Muller ed Urrutia, per poi infilare anche la Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport condotta da Guerrieri al giro 4 agguantando la Top5, mai mollata fino al traguardo.

Le prime cinque posizioni sono rimaste tali, con Catsburg a fare l'andatura davanti alla Giulietta Veloce di Vernay, alle Audi di Berthon e Magnus, e ad Azcona, mentre dietro è successo un po' di tutto.

Coronel si è sbarazzato di Guerrieri ad un paio di giri dal termine soffiandogli il sesto posto, Urrutia è transitato ottavo alle spalle dell'argentino con dietro un Luca Engstler in risalita dalla 19a piazza con la Hyundai del suo team.

Michelisz ha combattuto strenuamente pur di prendersi la Top10 e alla fine ha la meglio di Ehrlacher, che in classifica di campionato resta sempre leader, ma vedendosi ridurre il margine da Coronel e Vernay.

Il francese della Cyan Racing precede un combattivissimo Aurélien Comte, che in volata piazza la Renault Mégane RS griffata Vuković Motorsport davanti a Muller, Petr Fulin (Cupra - Vexta Domy Racing) e Thed Bjork (Cyan Performance Lynk & Co), mentre nel finale perde terreno Tiago Monteiro, che era stato fino a metà gara in lotta per la zona punti.

Vernay vince anche nel WTCR Trophy, ma soprattutto regala un altro podio assoluto al Team Mulsanne-Romeo Ferraris piazzandosi terzo in campionato.

Il suo compagno di squadra Luca Filippi non ha invece preso parte alla gara dopo il guasto alla frizione accusato nel secondo round.