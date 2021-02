WTCR: Audi al lavoro con la nuova RS 3 a Castellolí

Audi Sport ha portato a termine con soddisfazione la due giorni di test che ha svolto la nuovissima RS 3 LMS, arma della Casa di Ingolstadt per il FIA WTCR e le altre serie turismo TCR a partire da questa stagione.

La Casa dei Quattro Anelli, che ha presentato 20 giorni fa l'evoluzione del precedente modello TCR, si è data da fare con il suo collaudatore e pilota ufficiale Frédéric Vervisch a Castellolí.

Il belga in Spagna ha messo assieme oltre 500km provando i vari assetti e, soprattutto, la nuova centralina unica che nel Mondiale non era mai stata ancora montata, dato che la RS 3 LMS nel 2020 aveva corso con una deroga FIA che ora - giustamente - è stata revocata per tutti coloro che vogliono prendere parte alla massima serie turismo.

Il WTCR scatterà a giugno al Nordschleife e l'Audi sarà rappresentata con quattro macchine dalla Comtoyou Racing, la quale ha Vervisch e Nathanael Berthon come prime punte già ufficializzate.

Nel frattempo, questi mesi serviranno per raccogliere altri dati con ulteriori prove che verranno effettuate nelle settimane a venire.