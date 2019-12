WTCR: Aragón, Injie e Compensation Weight fra le novità 2020

Il Consiglio Mondiale FIA nella giornata di mercoledì 4 dicembre ha approvato il Calendario 2020 del FIA WTCR, con diverse novità anche a livello regolamentare.

Gli eventi per la prossima stagione restano 10, da aprile a dicembre, con inizio come sempre in quel di Marrakech e chiusura confermata a Sepang, condividendo la pista con le moto per la 8h (esperimento che si svolgerà quest'anno la prossima settimana).

Come Motorsport.com aveva annunciato già in estate, viene inserita la novità di Aragón per la prima gara della serie in Spagna, dove tra l'altro avranno luogo i test pre-stagione il 24-26 marzo.

Questo fa sì che salti il round di Zandvoort, del resto come previsto dato che l'Olanda si sta concentrando a pieno sul ritorno della Formula 1 nel 2020. Esce di scena anche il Giappone, dopo gli anni del WTCC a Motegi e le gare disputate a Suzuka dal suo successore WTCR. Spazio quindi alla Corea del Sud con il tracciato Inje Speedium, teatro del TCR Korea dove ha corso anche Gabriele Tarquini in qualità di portacolori Hyundai, marchio che sarà di casa.

Oltre a Marrakech, restano in elenco gli appuntamenti in Ungheria e Slovacchia, seppur quest'ultimo venga invertito con quello del Nürburgring Nordschleife poiché la 24h si svolgerà a maggio il prossimo anno.

Resta presente anche il Portogallo, seguito dalla Spagna, poi sosta estiva e bagarre che riprenderà a settembre in Cina sul circuito di Ningbo, per trasferirsi successivamente in Corea del Sud, a Macao e infine in Malesia per il gran finale di metà dicembre.

Per quanto riguarda le altre cose, è arrivata l'approvazione per l'estensione dell'accordo tra il promoter del WTCR, Eurosport Events, e la FIA per altre tre stagioni, dopo che in giugno era stato reso noto il prolungamento della collaborazione tra Eurosport e Marcello Lotti, detentore dei diritti TCR.

I Pesi di Compensazione calcolati sui tempi della qualifica

Nel 2020 il calcolo per definire il Compensation Weight verrà effettuato solamente su quelli ottenuti in Qualifica, e non in gara. Inoltre non verrà tenuto conto dell'effetto della zavorra sulle prestazioni, per cui il peso aggiuntivo sarà basato considerando anche quello caricato nelle precedenti uscite.

Questa mossa è stata adottata per scoraggiare team e marchi sul rallentare in gara in modo da non aver troppa zavorra realizzando tempi veloci. In questo modo, tutti potranno sempre spingere al massimo per combattere e guadagnare posizioni senza strategie. Il calcolo sarà molto più accurato e vicino alle reali prestazioni di ogni vettura.

Classifica Rookie

Tutti i piloti Under23, dal 1° gennaio 2020 saranno inclusi in una nuova classifica dedicata ai rookie del WTCR, per dare maggior risalto ai giovani.

Calendario 2020 del FIA WTCR

WTCR Race of Morocco (Circuit Moulay El Hassan, Marrakech), 3-5 aprile 2020

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 aprile 2020

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 maggio 2020

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 giugno 2020

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 giugno 2020

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 luglio 2020

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 4-6 settembre 2020

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium circuit), 16-18 ottobre 2020

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre 2020

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 dicembre 2020