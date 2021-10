WTCR: Andreas e Jessica Bäckman rinunciano al resto di stagione

Andreas e Jessica Bäckman, prima coppia di fratelli a correre nel FIA WTCR, hanno preso la decisione di non correre il resto della stagione 2021.

D'accordo con il team Target Competition, i due svedesi hanno cancellato il programma per la seconda metà dell'annata del Mondiale, con la squadra altoatesina che sarà in azione ugualmente per le gare in Italia, ma con altri piloti sulle sue Hyundai Elantra N.

"Il passaggio al WTCR è stata una bella esperienza, ma abbiamo sentito che i risultati non erano quelli che speravamo - ha detto Andreas - Abbiamo lavorato molto insieme alla squadra per trovare un buon set-up della vettura, ma purtroppo senza scovare la chiave per farlo funzionare correttamente. Siamo arrivati a un punto in cui ci limitiamo a girare in tondo senza migliorare".

Jessica ha aggiunto: "Abbiamo davvero apprezzato l'esperienza di correre nel WTCR e la conoscenza che abbiamo acquisito sarà preziosa per il futuro. Crediamo di poter ottenere di più rinunciando al resto della stagione, tornando più forti in futuro".

Andreas Backman, Jessica Backman, Target Competition, Hyundai Elantra N TCR Photo by: WTCR