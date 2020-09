WTCR, Alfa Romeo raddoppia: ecco la wildcard Luca Filippi!

Non lascia, ritorna e alla fine... raddoppia: il Team Mulsanne schiererà infatti due Alfa Romeo nel FIA WTCR per la stagione 2020!

Dopo l'annuncio del rientro nella massima serie turismo con la Giulietta Veloce per Jean-Karl Vernay, la squadra della Romeo Ferraris si è accordata anche con Luca Filippi per affidargli un secondo esemplare della vettura del Biscione.

Essendo arrivata la stretta di mano fra le parti fuori tempo massimo per le iscrizioni, l'Alfa di Filippi apparirà come wildcard fin dalla prima uscita in quel di Zolder nel prossimo weekend.