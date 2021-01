WTCR: c'è Adria nel nuovo calendario 2021!

L'Adria International Raceway ritrova un posto nel rinnovato calendario 2021 del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

La pandemia di COVID-19 che sta tutt'ora causando chiusure in vari paesi del mondo, oltre a limitare sempre gli spostamenti, ha costretto il promoter Eurosport Events ha rivedere i piani per l'annata che scatterà a giugno al Nürburgring Nordschleife, spostando invece ad agosto la tappa dell'Hungaroring.

Chi invece non riuscirà ad esserci è lo Slovakia Ring, ma al posto del tracciato di Bratislava è stato raggiunto un accordo proprio con Adria, che quindi riporta l'Italia nella massima serie turismo.

Il circuito veneto avrebbe in realtà già dovuto far parte del calendario 2020, ma il ritardo con i lavori di ampliamento avevano costretto alla rinuncia della tappa prevista a novembre.

Ad Adria si correrà nel fine settimana del 31 luglio-1 agosto, mentre prima sono state confermate le manifestazioni a Vila Real ed Aragón.

Con l'ultima gara ungherese da disputarsi a metà agosto, viene lievemente ritardata la prima della trasferta asiatica in Corea del Sud, che si disputerà il 16-17 ottobre.

Non cambiano invece i round di Cina (con pista ancora da definire) e Macao, che è il gran finale a metà novembre.

Calendario 2021 del WTCR − FIA World Touring Car Cup

Round 1 e 2: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: 3-5 giugno

Round 3 e 4: WTCR Race of Portugal, Vila Real: 26-27 giugno

Round 5 e 6: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón: 10-11 luglio

Round 7 e 8: WTCR Race of Italy, Adria International Raceway: 31 luglio- 1 agosto

Round 9 e 10: WTCR Race of Hungary, Hungaroring: 21-22 agosto

Round 11 e 12: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium: 16-17 ottobre

Round 13 e 14: WTCR Race of China, pista TBC: 6-7 novembre

Round 15 e 16: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia: 19-21 novembre