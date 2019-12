WRT lascia il WTCR: dopo Volkswagen anche Audi pronta a ritirarsi

Il FIA WTCR perde i pezzi! Dopo l'annuncio da parte di Volkswagen Motorsport di interrompere il supporto ai propri team che prendono parte alla massima serie turismo, ora anche Audi Sport sembra intenzionata a fare un passo indietro.

Proprio nella settimana che precede l'ultimo evento di Sepang, il Team WRT - che è il riferimento per il marchio dei Quattro Anelli - ha confermato che dal prossimo anno lascerà la serie e anche il TCR Europe Series con le sue Audi RS 3 LMS TCR.

"La ragione è molto semplice - spiega a dhnet.net il responsabile della squadra belga Vincent Vosse - Dopo l'annuncio di Volkswagen, che vuole dedicarsi al futuro elettrico, anche il marchio Audi che fa parte dello stesso gruppo ha scelto di non impegnarsi più nel turismo".

"Per quanto riguarda noi, porteremo avanti i programmi legati a DTM e GT con Audi. Questa settimana avremo due nuovi piloti per la serie turismo tedesca, mentre intensificheremo l'impegno nel gran turismo prendendo parte anche a qualcosa in IMSA, ma vi diremo tutto a tempo debito".

Notizia pessima per il WTCR, quindi, che ora vede vacillare anche la posizione della Comtoyou Racing, altro team che schiera le Audi. Con il WRT, nei colori di Leopard Racing, si ritrovano a piedi Jean-Karl Vernay (Campione TCR International 2017) e Gordon Shedden, così come Frédéric Vervisch e Niels Langeveld (lato Comtoyou) dovranno trovare un'altra sistemazione.

Da un lato potrebbero esserci 8 auto in meno (le quattro Golf e le quattro Audi), ma non è nemmeno da escludere l'ipotesi che queste vetture possano andare avanti sempre in veste privata. Che poi sarebbe la filosofia del TCR, seppur nel FIA World Touring Car Cup sia palese che le Case coinvolte (tranne Alfa Romeo) investono in modo importante nel sostenere le proprie squadre clienti.

Inoltre del medesimo gruppo resta da capire cosa farà Cupra, sicuramente proiettata sull'ETCR elettrico e ormai con un mezzo ampiamente inferiore causa "vecchiaia" a quelli che competono nella serie.