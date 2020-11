Tarquini: "Dobbiamo rifarci, ad Aragón corriamo per vincere"

Ultima chiamata per Gabriele Tarquini, Norbert Michelisz e la BRC, che vogliono chiudere bene la stagione 2020 del FIA WTCR.

Non si andrà ad Adria come inizialmente previsto dal calendario (visti i lavori di rifacimento della pista ancora in corso), ma si torna ad Aragón per le tre gare conclusive di una annata molto difficile per i piloti armati di Hyundai.

Infatti il "Cinghiale" e il suo compagno ungherese per la prima volta in tre anni di massima serie turismo con le i30 N sono tagliati fuori dalla lotta per il titolo Mondiale, il che però gli consentirà di correre a 'cuor leggero' e privi di pressioni sul tracciato spagnolo.

“È un peccato non correre in Italia per l'ultimo round del WTCR - dice Tarquini - È stata una stagione strana e difficile per i motivi che conosciamo. Aragón è probabilmente la migliore pista su cui abbiamo corso quest'anno, sono contento di poter fare un secondo round. La prima volta non abbiamo ottenuto podi o vittorie come avremmo voluto e abbiamo una buona opportunità per rifarci. L'ultimo obiettivo dell’anno è vincere con la Hyundai i30 N TCR”.

Michelisz ha aggiunto: "Non vedo l'ora che arrivi l'ultimo evento della stagione ad Aragón. Dopo l’ultima gara dello scorso evento volevo già tornare in macchina. Penso che la Hyundai possa essere di nuovo molto competitiva sul circuito. Abbiamo dimostrato di avere la velocità, ma non abbiamo ottenuto i risultati sperati. Sono fiducioso per questo fine settimana, anche se potremmo avere più zavorra con il compensation weight, penso che saremo in grado di puntare al podio. Il mio obiettivo è finire la stagione lottando per le pole position e le vittorie in gara”.

La motivazione è anche tutta nella BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, come spiega il Team Principal Gabriele Rizzo: “Abbiamo imparato molto dalla nostra prima uscita al MotorLand Aragón e tornare per l'ultimo evento dell'anno ci dà la possibilità di correggere gli errori commessi in precedenza. Migliorare le nostre posizioni è la massima priorità ed è fondamentale per noi essere in grado di lottare per vittorie e podi questo fine settimana. Questa stagione WTCR 2020 è stata veloce e intensa, e vogliamo portarla a termine sul gradino più alto del podio".