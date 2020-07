Santiago Urrutia balza nel WTCR come quarto pilota Cyan Racing

Santiago Urrutia è il quarto pilota che correrà con la Lynk & Co 03 nella stagione 2020 del FIA WTCR.

L'uruguagio è stato selezionato dalla Cyan Performance Lynk & Co per sostituire Andy Priaulx, che ha scelto di dedicarsi alla carriera di suo figlio Sebastian, e fare coppia con Thed Björk.

A 23 anni il sudamericano ha avuto modo di crescere sui kart e poi con le monoposto proprio in Italia con la Formula Abarth, tornando successivamente negli Stati Uniti per partecipare alla Indy Lights e al Pro Mazda Championship.

Nel 2019 ecco il salto nella categoria turismo con l'ingaggio da parte del Team WRT per guidare l'Audi RS 3 LMS nel TCR Europe, con la quale ha terminato terzo in campionato vincendo il premio Rookie of the Year.

“Sono felicissimo di approdare alla Cyan Racing, è una grande emozione per me e per il mio paese - commenta Urrutia - Ovviamente sono giovane e vorrei correre nel WTCR con questo team per tanti anni. Sono molto grato per questa opportunità, credo molto nella squadra e penso che possiamo avere altissime aspettative".

"Non sarà così semplice, ma è per questo che amo correre. Mi sono preparato tantissimo al simulatore e siamo pronti per fare altre prove su alcune piste del calendario. Sono fiducioso per questo 2020".

Urrutia ha preso parte ad una selezione indetta dalla Cyan Racing ad Anderstorp, dove quattro piloti si sono alternati al volante della Lynk & Co sotto gli occhi della squadra svedese e dello stesso Björk.

"Abbiamo deciso di prendere Santiago perché nei test ha mostrato un grande potenziale - spiega Fredrik Wahlén, AD di Cyan Racing - Si è rapportato benissimo con il team e in macchina è stato subito velocissimo".

Christian Dahl, AD e fondatore di Cyan Racing, ha aggiunto: "Siamo molto contenti di avere Santiago con noi, sarà un uomo chiave nella rincorsa al titolo per la stagione 2020".

Contento anche Björk: "Sono molto felice che "Santi" sia mio compagno di squadra. E' uno molto dedito al lavoro e il suo passato è simile al mio. E' uno super-veloce e non vedo l'ora di lavorare con lui per conoscerlo meglio".