Ron Hartvelt nuovo capo TCR di Geely Group Motorsport

Ron Hartvelt è il nuovo responsabile di Geely Group Motorsport per quanto riguarda il reparto Customer Racing e TCR del gruppo.

Hartvelt, che ha lavorato per RML Group e anche in Red Bull F1 in carriera, seguirà quindi lo sviluppo del programma legato al mondo delle corse turismo, nelle quali i cinesi si sono tuffati lo scorso anno con il marchio Lynk & Co, arrivando alla vittoria nel FIA WTCR con il team Cyan Racing.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Ron a Geely Group Motorsport - ha dichiarato Alexander Murdzevski, Vice Presidente e Capo di Geely Group Motorsport - Ha talento ed esperienza maturati negli anni ai massimi livelli di motorsport e sarà una chiave nell'espansione del nostro programma TCR e in progetti futuri".

Contento ovviamente Hartvelt che ha così commentato il nuovo incarico: "Sono entusiasta di unirmi a Geely Group Motorsport per prendere parte a questa avventura. Si tratta di una delle aziende che è cresciuta più velocemente nel ramo dell'automotive in tutto il mondo e seguire per loro il motorsport è fantastico".