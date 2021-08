Prima vittoria WTCR per Magnus in Gara 1 all'Hungaroring

Gilles Magnus si è regalato la prima vittoria nel FIA WTCR imponendosi in Gara 1 all'Hungaroring.

Il giovane della Comtoyou Racing ha sfruttato al meglio la partenza dalla Pole Position della griglia invertita per tenere la sua Audi RS 3 LMS davanti a quella del compagno di squadra Frédéric Vervisch alla prima curva, dove alle loro spalle è subito stato caos, con sportellate e toccate che hanno visto Yvan Muller finire in testacoda con la Lynk & Co della Cyan Racing, colpito dalla Cupra Leon Competicion di Mikel Azcona.

Lo spagnolo della Zengő Motorsport ha preso così il quarto posto, mettendosi all'inseguimento dell'altra Lynk & Co di Cyan Racing condotta dal Campione in carica Yann Ehrlacher, con alle spalle quella di Thed Björk (Cyan Performance).

Anche il collega di quest'ultimo, Santiago Urrutia, si è distinto nelle prime fasi, salendo ottavo con sorpasso ai danni della Honda Civic Type R di Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).

Magnus ha dato subito l'impressione di poter allungare, ma quando tutto sembrava ormai sotto controllo, ecco la Safety Car a raggruppare tutti. L'auto di sicurezza è stata mandata in pista per il cedimento dell'anteriore sinistra occorso alla Cupra di Rob Huff.

L'inglese della Zengő Motorsport era in quel momento settimo, ma ha dovuto parcheggiare in mezzo alla strada dopo la chicane, non potendo fare altrimenti.

La gara è ripartita al giro 14 con altre tre tornate da affrontare e Magnus ha gestito alla grandissima la situazione, mentre dietro c'è stato un bel caos, con Vervisch che si è visto arrivare negli scarichi l'aggressivo Azcona, che si era appena sbarazzato di Ehrlacher.

All'ultimo passaggio, un contatto fra lo spagnolo e il belga ha fatto finire l'Audi larghissima e il Campione 2018 del TCR Europe ha potuto prendere la piazza d'onore, con podio completato da Ehrlacher.

Vervisch si ritrova mestamente quarto, con dietro Björk e l'idolo locale Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), il migliore delle Hyundai Elantra N.

Urrutia è settimo, con Top10 completata dalle Honda di Guerrieri, del suo compagno di squadra Néstor Girolami e da quella di Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport).

Seguono le rimontanti Hyundai di Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Gabriele Tarquini, segnalando una bella grinta da parte del "Cinghiale" griffato BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse nello scavalcare i rivali.

A punti vanno anche Attila Tassi con la seconda Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, la Hyundai di Jean-Karl Vernay(Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Muller.

A mani vuote rimangono le Cupra di Jordi Gené e Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy) e le Hyundai di Target Competition affidate ad Andreas e Jessica Bäckman.

L'esordio nel WTCR da wildcard di Nicola Baldan, al volante della terza Hyundai Elantra N della Target, si conclude con un buon 18° posto, davanti ai due fratelli Bäckman.

Ritirate dopo contatti le Audi della Comtoyou-DHL di Tom Coronel e Nathanaël Berthon.