Munnich Motorsport cala il poker: seguirà tutte le Honda del WTCR

Come si vociferava nell'ambiente da tempo, la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per la stagione 2020 del FIA WTCR calerà il poker, andando ad occuparsi di tutte e quattro le Honda costruite dalla JAS Motorsport che prendono parte alla massima serie turismo.

Dopo l'addio della KCMG (che si concentrerà sulle serie TCR in Asia e di altri paesi), il team tedesco prenderà a mano le Civic Type R che condurranno Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro ed Attila Tassi,

Come da regolamento, ogni squadra dovrà seguire due mezzi, per cui verrà fatta una divisione in ALL-INKL.DE Münnich Motorsport ed ALL-INKL.COM Münnich Motorsport (stessa mossa di BRC e Cyan Racing, per intenderci), mentre la line-up dei piloti verrà decisa più avanti.

"Sarà un lavoro molto più impegnativo e grande, ma è una sfida che accettiamo - ha dichiarato il Team Manager, Dominik Greiner - Abbiamo un ottima compagine con ragazzi bravissimi che lavorano non solo in pista, ma tanto anche a casa dietro le quinte. Per un team privato come noi, serve cooperazione ed esperienza nel mettere in pista quattro macchine nel WTCR. Sicuramente i due team lavoreranno a stretto contatto, condividendo dati e informazioni, ma in pista saranno separate e ogni pilota avrà le sue possibilità di lottare per la vittoria".

Nonostante l'attuale crisi di iscrizioni del WTCR, il gruppo di lavoro di René Münnich conferma il proprio amore per la serie, nella quale cerca un pronto riscatto dopo aver sfiorato i titoli piloti e team nel 2019.

"Per team, piloti e sponsor è la piattaforma perfetta il WTCR; con un'ottima copertura TV e promozione. Abbiamo compiuto questo sforzo perché crediamo in questa serie e che possa darci un ritorno a noi e ai nostri partner. L'obiettivo è vincere, chiaramente. Ci siamo andati molto vicini l'anno scorso, ma in Malesia è andata male. Siamo comunque tornati a casa a testa altissima e cominceremo la stagione con rinnovate motivazioni. I meccanici nel 2019 hanno fatto un lavoro fantastico e stiamo operando rapidamente per mettere a posto le macchine in tempo per i primi test di questo mese. Ringrazio tutti coloro che si stanno dando da fare perché ci presentiamo in forma alla prima gara del 2020".