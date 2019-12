Muller: "Ho l'esperienza di 4 Mondiali per vincerne un altro"

Per il secondo anno consecutivo dal suo ritorno alle corse, Yvan Muller si ritrova a lottare per la conquista del suo quinto titolo Mondiale nella massima serie turismo.

Il 4 volte Campione WTCC a Sepang si gioca nuovamente la corona iridata del FIA WTCR, persa nel 2018 per 3 punti a vantaggio di Gabriele Tarquini. Quest'anno il francese ha come rivali il leader Norbert Michelisz ed Esteban Guerrieri, dai quali in classifica dista 11 e 9 punti rispettivamente, con il suo compagno di squadra Thed Björk che è quarto e anch'esso in piena corsa, ma che potrebbe essere un alleato in quest'ultimo weekend della stagione.

"L’esperienza conta, è molto importante, assolutamente - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - Lo abbiamo visto a Macao, alcuni nostri rivali sono andati sotto stress e anche io in carriera ne ho sofferto, ma non ora. Non ho pressioni e con 4 titoli Mondiali alle spalle so come posso lavorare bene per raggiungere il quinto”.

“Quest’anno abbiamo avuto alti e bassi, a Marrakech ho perso tanti punti quando ero in testa e ho avuto un problema tecnico. In altre piste non sono stato competitivo, ma con 30 gare il WTCR rende tutto possibile e infatti altre volte ero velocissimo. Lo abbiamo visto in Cina”.

Il tracciato di Kuala Lumpur è una novità per il WTCR e la maggior parte dei suoi protagonisti, Muller incluso, il quale però non si mostra affatto preoccupato.

“Non conosco Sepang e dopo 10 giri al simulatore gliel’ho data su perché stavo male. Abbiamo due sessioni di prove libere per impararla. A Macao ho fatto due pole position e vinto due gare, sono in grado di giocarmela e per me significa molto”.