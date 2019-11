Macau: in Gara 3 arriva la prima vittoria nel WTCR per Priaulx

Il dominio a Macao delle Lynk & Co si completa in Gara 3 con il primo successo stagionale e nel FIA WTCR per Andy Priaulx, autore di una prestazione fantastica che lo ha visto condurre dal primo all'ultimo giro senza commettere un errore.

Al via il britannico è riuscito a scavalcare il poleman Rob Huff portando la sua 03 al comando davanti alla Volkswagen Golf GTI del pilota della Sébastien Loeb Racing, con Jean-Karl Vernay a piazzarsi in scia ai due con la Audi RS 3 LMS del Leopard Racing Team WRT, così come Johan Kristoffersson sulla seconda Volkswagen Golf GTI griffata Sébastien Loeb Racing.

Da questo momento in poi il gruppo si è separato in due tronconi di combattenti. Il quartetto Priaulx-Huff-Vernay-Kristoffersson ha preso il largo guadagnando parecchio sulla Lynk & Co 03 di Thed Björk (Cyan Racing), che a sua volta si è ritrovato con un margine di estrema sicurezza nei confronti della Hyundai i30 N di Nicky Catsburg, vero e proprio "tappo" per tutti gli altri.

L'olandese della BRC-Lukoil ha fatto quel che doveva, ossia rallentare il più possibile la seconda Lynk & Co 03 della Cyan Racing condotta da Yvan Muller, seguito a ruota da quella della Cyan Performance affidata a suo nipote Yann Ehrlacher, incalzato dall'Alfa Romeo Giulietta Veloce di Kevin Ceccon (Team Mulsanne-Romeo Ferraris) e dalla Honda Civic Type R di Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).

L'argentino ha avuto i suoi sudori freddi nel tenersi dietro la Cupra di Tom Coronel (Comtoyou Racing-DHL), dietro alla quale Norbert Michelisz ha dovuto fare il massimo pur di prendersi i punti che lo mantengono in vetta al campionato con la Hyundai i30 N della BRC. Fra l'altro l'ungherese non era partito benissimo, ma ha beneficiato del ritiro da parte del suo compagno di squadra Gabriele Tarquini, fuori già nel corso del primo giro, per salire in classifica.

Stavolta non ci sono stati sorpassi, ma solo brividi per i vari tentativi; al termine degli 11 giri previsti il gruppo Priaulx-Huff-Vernay-Kristoffersson taglia il traguardo racchiuso in appena 1"855, mentre Björk nel finale rallenta per finire settimo dietro a Muller, che è sesto in scia a Catsburg.

In Top10 si piazzano anche Ehrlacher, Ceccon e Guerrieri, con Coronel, Michelisz, Niels Langeveld (Audi - Comtoyou Racing), Luca Engstler (Hyundai - BRC-Lukoil) e Frédéric Vervisch (Audi - Comtoyou Racing) a completare la zona punti, fuori dalla quale resta ancora una volta Ma Qing Hua con la seconda Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris.

A questo punto sarà decisivo il weekend di Sepang, in Malesia, per l'ultimo round stagionale che vedrà incoronato il Campione Piloti 2019 il 15 dicembre. Michelisz resta primo a 316 punti, seguito da Guerrieri a 307, Muller a 305, e Björk a 288. Fuori matematicamente dalla lotta per il titolo Ehrlacher (209), che supera Tarquini (205).