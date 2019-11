Macau: con Muller-Björk è doppietta Lynk & Co in Gara 2 del WTCR

Yvan Muller e Thed Björk firmano una doppietta importantissima per la Lynk & Co in Gara 2 del FIA WTCR a Macao, dove i due piloti della Cyan Racing hanno ottenuto un risultato che li rimette in piena corsa per il titolo piloti.

Sul podio sale anche un Kevin Ceccon autore di un'altra meravigliosa prestazione al volante dell'Alfa Romeo Giulietta Veloce, con il portacolori del Team Mulsanne-Romeo Ferraris che bissa così il terzo posto ottenuto ieri in Gara 1.

Ceccon si è tenuto dietro Esteban Guerrieri, il quale si porta a casa comunque punti preziosissimi in termini di lotta per il campionato, dato che Norbert Michelisz giunge decimo.

Al via il poleman Yann Ehrlacher era partito molto bene tenendo il primato con la Lynk & Co 03 della Cyan Performance, ma già nella parte alta del Circuito da Guia il francese ha giocato di squadra alzando il piede per far passare Björk e Muller (scattato quinto). Quest'ultimo ha però superato lo svedese prima della fine del giro iniziale, senza poi mollare di un centimetro e arrivando vittorioso ancora una volta sotto alla bandiera a scacchi, replicando il trionfo di Gara 1.

Dietro ai due si sono sviluppate bagarre molto interessanti che hanno visto Ehrlacher dover cercare di chiudere la porta alla Honda Civic Type R di Guerrieri, che si era messo dietro al via Ceccon. L'argentino ha completato la propria mossa decisiva al giro 2 infilando di forza alla "Lisboa" il transalpino, il quale però ha dovuto cedere il passo anche a Ceccon, Johan Kristoffersson e Nicky Catsburg.

Mentre il duo Muller-Björk ha provato la fuga, Ceccon è riuscito a prendere la scia a Guerrieri sopravanzando il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport al "Mandarin" nel corso del terzo passaggio, provando poi a raggiungere le due 03 in testa.

Dal canto suo, Guerrieri ha avuto una bella gatta da pelare ritrovandosi Catsburg aggressivo alle spalle, dopo che il portacolori di BRC-Lukoil aveva approfittato di una porta aperta lasciata da Kristoffersson poco prima quando il ragazzo della Sébastien Loeb Racing si era affacciato negli specchietti di Guerrieri (giro 4).

Muller-Björk non hanno avuto grossi pensieri fino al traguardo, nonostante Ceccon abbia azzardato un attacco finale nei confronti dello svedese proprio all'ultimissima tornata, senza però rischiare più di tanto.

Guerrieri si è invece difeso strenuamente dagli assalti di Catsburg, poi dalla BRC-Hyundai hanno comunicato a Nicky di alzare il piede e finire dietro a Michelisz, utilizzando lo stesso sistema di gioco di squadra visto ieri in Cyan-Lynk & Co, quando Ehrlacher ed Andy Priaulx si sono dovuti sacrificare per Björk.

Quinta termina così la Volkswagen Golf GTI di Kristoffersson, seguita da Ehrlacher, Priaulx e dalle Audi RS 3 LMS di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing) e Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team WRT), con la Hyundai i30 N di Michelisz che alla fine è decima beneficiando non solo del regalo di Catsburg, ma anche di quello di Gabriele Tarquini, che chiude alle sue spalle assieme all'olandese.

A punti vanno anche Tom Coronel con la Cupra della Comtoyou Racing-DHL, Rob Huff sulla Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing e la Cupra di Mikel Azcona (PWR Racing).

Per quanto riguarda l'altra Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, il cinese Ma Qing Hua si deve accontentare della 17a piazza dopo un bel recupero dalla 23a.

In campionato Michelisz è a quota 312 punti, ma Guerrieri risale a 301 e Muller a 295, mentre Björk (279) e Tarquini (205) sono gli altri che ancora restano matematicamente in lizza per il titolo.

Fra i team la bagarre è altrettanto aperta, con Cyan Racing Lynk & Co a 574 lunghezze, seguita da BRC Hyundai N Squadra Corse a 517 e ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a 499.