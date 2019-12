La Honda della JAS Motorsport eletta miglior TCR dell'anno

La Honda Civic Type R è stata eletta come miglior vettura TCR del 2019 ricevendo il premio 'Model of the Year' per quanto visto in questa stagione.

La WSC Group di Marcello Lotti, ideatore del concetto TCR, ha premiato l'auto costruita dalla JAS Motorsport per le 65 vittorie ottenute nei 14 campionati cui ha preso parte.

Purtroppo per l'azienda milanese non è arrivato il tanto sperato titolo Mondiale del FIA WTCR, con Esteban Guerrieri sfortunatissimo a chiudere secondo dopo una battaglia serratissima nell'ultimo round in Malesia.

“E' fantastico ricevere questo premio da WSC per i successi conquistati dalla nostra Honda Civic Type R - ha dichiarato Hiroshi Shimizu, General Manager di Motorsport Division di Honda Motor Co, Ltd - Il TCR è una formula basata sulle corse clienti e abbiamo sempre spinto perché le nostre squadre rispettassero lo spirito di questa categoria. Gli sforzi fatti dai nostri clienti di tutto il mondo sono stati eccezionali e vorrei ringraziare sentitamente chi ha creduto in Honda".