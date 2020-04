Il WTCR ridotto all'osso: anche Cupra Racing si chiama fuori!

Cupra Racing pare non essere intenzionata a supportare alcun team cliente per la stagione 2020 del FIA WTCR.

La notizia, da un certo punto di vista, ha dell'incredibile se pensiamo che solamente a metà febbraio la Casa di Martorell aveva presentato la sua nuovissima León Competición TCR, per la quale gli ordini erano già stati avviati a fine 2019.

Invece i problemi legati alla pandemia di Coronavirus non hanno creato scompiglio solamente nei piani dei campionati di tutto il mondo, ma anche a livello economico mettendo a rischio la partecipazione di team e piloti alle rispettive serie.

Secondo quanto riportato dai portoghesi di SportMotores, è proprio la diffusione del Covid-19 ad aver fatto rivedere i programmi di Cupra Racing, un cui portavoce ha detto quanto segue.

"A causa degli effetti del Coronavirus, Cupra ha deciso di non partecipare al FIA WTCR 2020 con un team supportato dall'azienda. Continueremo a fornire assistenza a tutti i nostri clienti nelle varie serie TCR di tutto il mondo, inviando tecnici e ingegneri in pista e dando aiuto come Casa madre".

Ciò significa che la griglia della massima serie turismo ora rischia di diventare di 14 vetture solamente, tornando al minimo storico del WTCC 2017. Come Motorsport.com aveva anticipato già a febbraio, gli iscritti sarebbero dovuti essere 16, calcolando appunto la presenza di due Cupra, cosa che invece pare in forte dubbio in questo momento (a meno di ribaltoni).

Fra l'altro ora bisognerà capire cosa vorrà fare la PWR Racing, squadra rappresentante degli spagnoli lo scorso anno nel WTCR. Il team svedese ha acquistato due nuove León Competición per il TCR Scandinavia (schierando Robert Dahlgren e Mikaela Åhlin-Kottulinsky) ed era l'unico che avrebbe potuto continuare a braccetto con Cupra Racing, vista la conclusione del rapporto tra questi ultimi e la Comtoyou Racing.

Inoltre resta attualmente a bocca asciutta Mikel Azcona, giovanissimo pilota ufficiale di Cupra Racing, molto promettente e già Campione del TCR Europe nel 2018; lo spagnolo ha provato più volte nei test di sviluppo la nuova TCR, anche con le gomme Goodyear che verranno fornite quest'anno al WTCR, dunque andrà chiarito quale sistemazione gli verrà trovata per il 2020.

Tornando allo schieramento della World Touring Car Cup, a questo punto abbiamo quattro Hyundai di BRC e Team Engstler, quattro Honda griffate Munnich Motorsport, quattro Lynk & Co di Cyan Racing e due Audi della Comtoyou Racing (in veste totalmente privata) certamente presenti, dovendo - come sappiamo da tempo - rinunciare ad Alfa Romeo e Volkswagen, e a questo punto Cupra.