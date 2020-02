I team del WTCR al lavoro a Castellolí con le gomme Goodyear

I team del FIA WTCR hanno dato il via alla stagione 2020 questa mattina in Spagna, dove le principali Case si sono riunite per effettuare i primissimi test con le gomme Goodyear.

Sul tracciato del Parcmotor Castellolí le vetture verranno dotate degli pneumatici statunitensi, che in questa stagione sostituiranno le Yokohama.

Presenti alle prove i marchi principali che dovrebbero essere impegnati ancora nella massima serie turismo, ovvero Hyundai, Honda, Lynk & Co, Audi e Cupra.

Le Goodyear sono una novità per tutti dato che questo tipo di gomma non è mai stato utilizzato nelle serie TCR prima d'ora, per cui lunedì e martedì ogni km percorso e dato raccolto sarà importantissimo, anche perché l'azienda non ha fornito alcuna informazione alle squadre, dunque ognuno parte da un foglio bianco.

Fra le altre cose, c'è anche grande attesa e curiosità nel capire quanti realmente si iscriveranno al WTCR quest'anno. Il condizionale utilizzato sopra è d'obbligo, dato che per il momento gli unici ad aver svelato ufficialmente i propri programmi sono quelli di Honda-JAS, mentre Hyundai - come detto a Motorsport.com dal suo direttore Andrea Adamo - sta ancora alla finestra, pur mettendosi avanti coi lavori presenziando al test spagnolo.

Non c'è ovviamente Volkswagen, ritiratasi per concentrarsi sull'elettrico, mentre le Audi potrebbero invece partecipare in veste totalmente privata. Sulle Cupra invece c'è un punto interrogativo perché di fatto la Casa spagnola non ha ancora presentato ufficialmente la sua nuova León Competición TCR, dunque non si sa se correrà con il modello vecchio, oppure azzarderà direttamente il debutto del nuovo nel Mondiale.