Hyundai svela la livrea di Tarquini e Michelisz per il WTCR 2020

Hyundai Motorsport ha svelato la livrea delle quattro i30 N TCR che verranno schierate nella stagione 2020 del FIA World Touring Car Cup tramite i team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ed Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

La colorazione di base resta pressoché identica a quella innovativa presentata nel 2019, con il classico sfondo azzurro di Hyundai Motorsport N presente su tutti i mezzi. Quelli del Campione in carica Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini avranno prevalenza di questa tonalità, unita al rosso degli sponsor Lukoil e di BRC, dato che la squadra di Cherasco si occuperà delle loro auto.

Dall'altra parte dei box, le Hyundai del Team Engstler saranno riconoscibili per una maggior presenza di blu scuro per le macchine di Luca Engstler e Nicky Catsburg; curiosamente, è in pratica la colorazione che avevano proprio l'anno scorso Michelisz e Tarquini.

"La presentazione delle livree per la nuova stagione è sempre una parte importante di inizio anno - ha commentato il responsabile di Hyundai Motorsport Customer Racing, Andrew Johns - Anche per le i30 N TCR del WTCR – FIA World Touring Car Cup è così, seppur i calendari del motorsport al momento vivano di incertezza a causa del Coronavirus, ma noi restiamo concentrati per il rientro nelle corse appena sarà possibile. Come reparto Customer Racing, stiamo lavorando seguendo quelle che sono le norme imposte, dando comunque il massimo supporto ai clienti, non solo del WTCR, ma di tutto il mondo del TCR e dei rally con le i20 R5".