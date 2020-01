Honda rinnova Guerrieri, Girolami, Monteiro e Tassi per il WTCR

Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro ed Attila Tassi continueranno a correre come piloti di Honda Racing per la stagione 2020 del WTCR.

Il quartetto è stato confermato per i prossimi 10 eventi dell'anno al volante delle Honda Civic Type R, auto costruita dalla JAS Motorsport che recentemente ha vinto il premio come miglior TCR del mondo con 14 titoli vinti e 65 successi centrati.

Honda Racing darà come sempre il suo sostegno ai propri concorrenti, in attesa di sapere quali saranno i team che li seguiranno.

Girolami, 30enne argentino, è reduce dalla sua prima stagione nella serie con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, con cui ha chiuso settimo in classifica piloti. Il suo compagno di squadra Guerrieri, 34 anni, ha invece combattuto per il titolo fino all'ultimo round di Sepang, perdendo il braccio di ferro contro Norbert Michelisz.

"Dopo un fantastico 2019, sono entusiasta di poter restare in Honda anche nel 2020 e sento che possiamo lottare per il titolo, perso per un soffio ancora una volta - ha dichiarato Guerrieri - La Civic Type R TCR è una macchina fantastica sotto tanti punti di vista e non vedo l'ora di rimettermi al volante per i test".

"Nel 2019 ho ottenuto tre vittorie, che onestamente sono state più di quel che mi aspettavo - ha ammesso Girolami - Questo è un ottimo punto di partenza per il 2020. L'anno scorso mi sono divertito molto come compagno di Esteban e sono convinto che potremo lottare ancora per il titolo, stavolta anche io con il team".

Il 43enne Monteiro era invece rientrato stabilmente nel 2019 dopo aver saltato l'intera annata precedente a causa dell'incidente occorsogli a fine 2017. Il portoghese è stato portacolori di KCMG con successo in Portogallo, affiancando il giovane ungherese Tassi, autore della Pole Position proprio a Vila Real.

"Questa sarà la nona stagione in Honda per me e non potevo essere più felice nel prolungare il mio contratto - ha detto Monteiro - Il ritorno del 2019 è stato difficile perché il livello di competizione era il più alto mai visto in un Mondiale Turismo, per cui mi sono dovuto adeguare in fretta. La vittoria in Portogallo e la pole position in Giappone sono stati due momenti fantastici e voglio ottenerne di più nel 2020".

Tassi ha aggiunto: "Sono contentissimo di proseguire come pilota di Honda Racing nel WTCR per il 2020. Nella stagione di debutto ho passato bei momenti, come la pole position in Portogallo e la gara del Nurburgring dove ho avuto un passo da podio. Evitando qualche sfortuna, specialmente quelle dei primi giri durante le ultime gare, penso che potremo fare un bel passo avanti".

