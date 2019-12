Goodyear nuovo fornitore di gomme per il WTCR fino al 2022

Goodyear è il nuovo fornitore ufficiale di gomme del FIA WTCR grazie all'accordo triennale firmato con FIA ed Eurosport Events.

L'azienda statunitense prende il posto della Yokohama, che per 14 anni ha collaborato con la massima serie turismo fin dai tempi del FIA WTCC, che dunque fino al 2022 potrà contare sugli oneumatici "Goodyear Eagle F1 SuperSport", marchiati come ultra-ultra-high-performance (UUHP) nel relativo range.

“Siamo entusiasti di poterci unire ad Eurosport e FIA per fornire le gomme al WTCR - ha dichiarato Mike Rytokoski, Vice Presidente e responsabile marketing di Goodyear Consumer Europe - E' il completamento del ritorno al motorsport dopo quello con il FIA World Endurance Championship. Darà modo a Goodyear di stare in contatto coi fan di tutto il pianeta e mostrare le prestazioni delle Eagle F1 SuperSport”.

François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR), ha aggiunto: "Diamo il benvenuto a Goodyear nella famiglia del WTCR, ma voglio ringraziare Yokohama per il suo impegno dopo gli anni del FIA World Touring Car Championship che ha fornito prodotti di livello lavorando in modo professionale per 14 anni con noi. Auguriamo al loro staff il meglio per il futuro".

“Goodyear ha una lunga storia di successo nel motorsport e siamo orgogliosi che abbia scelto il WTCR per il suo impegno mondiale. Discovery e Goodyear saranno attivi per far riconoscere a tutti questo marchio nei paddock delle gare con una serie di iniziative molto creative. Non c'è dubbio che Goodyear sarà un partner di prima categoria sul fronte tecnico e commerciale del WTCR”.