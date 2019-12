De Oliveira è la quarta wildcard del WTCR a Sepang con la Honda

João Paulo De Oliveira sarà la quarta wildcard della griglia del FIA WTCR per le gare della prossima settimana che si terranno sul Sepang International Circuit.

Il brasiliano, vincitore di titoli in Formula Nippon, Formula 3 giapponese e tedesca, verrà schierato dal team di Hong Kong, KC Motorgroup, che gli affiderà una Honda Civic Type R.

De Oliveira torna a correre nella massima serie turismo dopo aver preso parte alla gara 2009 del FIA World Touring Car Championship (dove era stato in azione fino al 2004), mentre ultimamente si è distinto nel Super GT.

“Sarà una bella sfida, non ho mai guidato una TCR prima d'ora, per cui spero di adattarmi in fretta - ha detto il 38enne sudamericano - Il mio obiettivo è riuscire a giocarmela contro i migliori e a lottare per la Top10".

Paul Ip, fondatore della KCMG, ha aggiunto: "Siamo lieti di avere João Paulo de Oliveira con noi di KC Motorgroup per il gran finale del WTCR in Malesia. Ha fatto parte del team alla 24h del Nürburgring e nella 9h di Kyalami, dove non è solo stato veloce, ma anche in grado di darci indicazioni. Sarà la prima volta per lui con la Honda Civic Type R TCR, però siamo convinti che potrà essere competitivo senza alcun problema".

De Oliveira si aggiunge alle altre tre wildcard dell'evento del 12-15 dicembre, nel quale avremo Hafizh Syahrin, Mitchell Cheah e Douglas Khoo.