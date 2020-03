Cyan Racing conferma le quattro Lynk & Co nel WTCR

La Cyan Racing ha confermato la sua presenza nella FIA World Touring Car Cup per la stagione 2020.

Il team svedese, che è portacolori di Geely Group Motorsport, schiererà anche quest'anno quattro Lynk & Co 03 TCR, come sempre suddivise in due squadre (come prevede il regolamento), ossia Cyan Racing Lynk & Co e Cyan Performance Lynk & Co.

Dopo aver vinto il titolo riservato ai team con la squadra formata da Thed Björk ed Yvan Muller, l'obiettivo è confermarsi al vertice anche nel 2020, come spiega l'AD di Cyan Racing, Christian Dahl.

“Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo continuare a lottare per il vertice e ci aspettiamo che sia una battaglia ancor più serrata rispetto al 2019. I risultati dell'anno scorso, con una macchina nuova e un programma partito da zero assieme a Lynk & Co, ci hanno dato conferma della bravura e della forza di cui siamo stati protagonisti tra Svezia e Cina. Dobbiamo consolidare tutto questo facendo ulteriori passi avanti, i nostri avversari non si fermeranno di certo. Per questo abbiamo già iniziato a lavorare in inverno per presentarci pronti alle nuove sfide del 2020".

Per quanto riguarda i nomi dei piloti, tutto è ancora top-secret e verrà comunicato più avanti.

Il riserbo arriva fino ad un certo punto, però, perché sia Björk che Muller hanno preso parte ai test di sviluppo delle gomme Goodyear in Spagna a febbraio, mentre Yann Ehrlacher sui social ha pubblicato immagini con tuta Cyan Racing per tenere sull'attenti i propri fan sui programmi del francese.

L'unico punto interrogativo è legato ad Andy Priaulx, visto in crescita nell'ultima parte del 2019 e dettosi comunque interessato, ma incerto sul prosieguo dell'avventura nel WTCR.