BoP TCR: meno peso per Audi e Cupra, aumentano Honda e Hyundai

Altro cambio di Balance of Performance per tutte le vetture omologate TCR che corrono nei campionati turismo dedicati nel mondo.

Il Dipartimento Tecnico di WSC Ltd ha emesso un nuovo bollettino, ad un paio di settimane dall'ultimo, con applicazione immediata che vedrà alcune modifiche per Audi, Cupra, Honda e Hyundai.

Le nuovissime RS 3 LMS, che per il momento sono in azione solamente nel FIA WTCR, beneficiano di una diminuzione di peso pari a 30kg, per cui dall'evento di Aragon che si terrà domenica prossima avranno solamente 10kg di zavorra da caricare a bordo, oltre a scendere da 80mm a 70mm per quanto concerne l'altezza da terra.

Nelle gare endurance, invece, saranno solo 5kg (anziché 20kg) l'aumento per le auto dei Quattro Anelli.

Anche le Leon Competición 'dimagriscono' e per loro non è previsto alcun peso aggiuntivo ora, rispetto ai 20kg che avevano in precedenza, pure per le corse di durata.

Le Civic Type R invece aumentano di +10kg, arrivando ad un totale di 20kg di zavorra da mettere sulle macchine della JAS Motorsport, che per l'endurance passano a 10kg (+5kg da prima).

Gli stessi pesi di 10kg (sprint) e 5kg (endurance) in più sono stati assegnati anche alle Elantra N, che prima non ne avevano alcuno.

