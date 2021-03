Audi: la RS 3 LMS TCR conferma i dati di galleria in pista

Il lavoro di Audi Sport sullo sviluppo della nuovissima RS 3 LMS TCR non si ferma, alternando le prove in pista (Castellolí, Vallelunga, Aragon) a quelle in sede nella galleria del vento di Ingolstadt.

La Casa dei Quattro Anelli si sta preparando per la prima uscita della vettura nel FIA WTCR (che scatterà a giugno), con le vendite ai clienti che poi partiranno nella seconda parte dell'anno.

Ad occuparsi di questo lavoro sono stati i piloti ufficiali, Frédéric Vervisch e Nathanaël Berthon, i quali prenderanno parte anche al WTCR con la Comtoyou Racing.

I due hanno cominciato a darsi da fare in Spagna con i primi test per vedere che tutte le componenti funzionassero a dovere, mettendo insieme oltre 500km che sono serviti pure per avere le prime indicazioni su assetti, aerodinamica, bilanciamento e funzionamento del motore.

Il tutto è poi proseguito sul "Piero Taruffi" di Campagnano, dove anche la pioggia ha dato una mano a raccogliere dati importantissimi per lo sviluppo delle sospensioni e set-up per questo tipo di condizioni.

Una decina di giorni fa si è tornati in Spagna per le operazioni riguardanti differenziale, ammortizzatori, bilanciamento aerodinamico e le prime simulazioni di Qualifica e Gara.

Il tutto senza dimenticare che per il WTCR è richiesta la nuovissima centralina unica della Marelli, che lo scorso anno Audi non aveva installato sul vecchio modello di RS 3 LMS beneficiando di una deroga regolamentare, tolta ora dalla FIA.

Le prove in galleria del vento, infine, serviranno ad affinare le ultime parti prima dell'omologazione della vettura, prevista per il 1° maggio, per poi affrontare i test di WSC Ltd. per definirne il Balance of Performance.

"I nostri calcoli di fluidodinamica numerica sono stati pienamente confermati nella galleria del vento - ha affermato il responsabile tecnico, Detlef Schmidt - I valori previsti per la deportanza e la resistenza all'avanzamento corrispondono bene".

Andrea Milocco, responsabile del progetto, ha aggiunto: "Avevamo già avuto un'impressione positiva a Castellolí e questo è continuato a Vallelunga e Aragón. In totale, abbiamo percorso quasi 3.000km con buonissime basi per i nostri test di sviluppo. Ora stiamo proseguendo sul resto del programma passo dopo passo".

