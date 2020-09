Alfa Romeo con due nuove livree per il WTCR 2020

Ecco come appaiono le Alfa Romeo del Team Mulsanne-Romeo Ferraris che prenderanno parte alla stagione 2020 del FIA WTCR, al via questo weekend sul circuito di Zolder, in Belgio.

Dopo l'annuncio del rientro nella massima serie turismo con Jean-Karl Vernay e Luca Filippi, la squadra di Opera ha deciso per apportare un vistoso cambiamento alle sue Giulietta Veloce TCR, dando un taglio con quello che avevamo visto nel biennio 2018-2019 e per la prima volta differenziando la colorazione dei due mezzi.

Su entrambe resta il classico bianco, colore di base con cui escono dalla produzione Romeo Ferraris tutte le sue Alfa Romeo TCR, ma la novità è che non c'è più il tricolore sul cofano e sulle fiancate.

La vettura #69 di Vernay su anteriore e portiere riporta il rosso-bordeaux tipico dell'azienda lombarda, rappresentata dal suo stemma che ritrae la figura mitologica del centauro sulla portiera posteriore. Sul muso resta la piccola striscia nera attorno ai fanali, il marchio AB Medica sulla presa d'aria superiore e alcune stelline nere, rosse e bianche (più una tricolore francese), riportate pure sopra al passaruota posteriore su sfondo grigio.

Grande spazio invece al nuovo sponsor enologico 958 Santero, che appare molto grande soprattutto sulla macchina #25 di Filippi. L'Alfa Romeo del piemontese differisce da quella del compagno di squadra transalpino per un rosso pastello molto più presente, con inserti e bordo azzurri attorno a passaruota e fanali, così come sul tettuccio, dove c'è un'altra novità in Adler Plastic.

Molto appariscente una bottiglia gialla di spumante sulla portiera posteriore; qui non possiamo far altro che augurare al team di... stapparne parecchie nelle 16 gare di quest'annata molto particolare che avrà 6 eventi in 2 mesi.