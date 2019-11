A Kristoffersson Gara 3, Guerrieri è 2° e balza in vetta al WTCR

Johan Kristoffersson si aggiudica senza troppi patemi Gara 3 del FIA WTCR sul Suzuka East Circuit, partendo benissimo dalla pole position e scappando via fin da subito con la sua Volkswagen Golf GTI.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing non ha avuto grosse difficoltà ad avere la meglio della Honda Civic Type R di Esteban Guerrieri, che per la gioia dei tifosi locali sale sul secondo gradino del podio. In casa Honda si è giocato di stategia tra i piloti di Munnich Motorsport e KCMG, con Tiago Monteiro che a due giri dalla fine ha lasciato strada a Guerrieri, il quale con la piazza d'onore torna leader della classifica piloti, dato che Norbert Michelisz non è andato oltre il nono posto.

Al via è stato subito caos per la Cupra di Mikel Azcona rimasta bloccata in griglia a causa dello stallo del portacolori di PWR Racing. Alla curva 3 contatto tra Tom Coronel, Ritomo Miyata e l'incolpevole Ma Qing Hua; la Cupra di Coronel è rimasta piantata nella sabbia e la Safety Car è dovuta entrare in azione, uscendo poi di scena al giro 10.

Kristoffersson ha riallungato su Monteiro e Guerrieri, con Thed Bjork a tenere quarta la Lynk & Co 03 della Cyan Racing seguito da quella di Andy Priaulx, in piena lotta con la Hyundai i30 N di Gabriele Tarquini (BRC Racing Team), Rob Huff sulla Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing.

Dopo una serie di sbadigli (l'East Circuit è censurabile per una gara turismo), il vero capolavoro lo ha compiuto Kevin Ceccon; l'Alfa Romeo Giulietta Veloce di è dimostrata realmente... tale sul rettilineo, tant'è che il pilota del Team Mulsanne-Romeo Ferraris ha dato il via ad una rimonta a dir poco strepitosa passando in sequenza Huff, Tarquini, Priaulx e nel finale pure Bjork, replicando il quarto posto firmato già in Gara 2.

Tarquini ha poi superato Priaulx balzando sesto, mentre Huff ha chiuso ogni porta a Michelisz, a sua volta incalzato dall'Audi RS 3 LMS di Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team WRT).

Il colpo di scena finale si è materializzato con l'uscita della wildcard Ruichiro Tomita, insabbiatosi con l'Audi RS 3 LMS del Team Hitotsuyama. La Safety Car è dovuta tornare in pista proprio all'ultimo giro, ma qui in KCMG hanno commesso un errore di comunicazione via radio e Monteiro, anziché tagliare il traguardo dietro alla Audi R8 di sicurezza, ha imboccato la pit-lane, per cui Ceccon ne ha approfittato per sfilargli il terzo posto.

Kristoffersson vince così davanti a Guerrieri e al bergamasco, tornato in Top3 con l'Alfa Romeo, mentre Monteiro viene classificato quarto davanti a Bjork, Tarquini, Priaulx, Huff, Michelisz e Vernay.

A punti vanno anche Benjamin Leuchter con la terza Volkswagen SLR, Frédéric Vervisch sull'Audi della Comtoyou Racing, Néstor Girolami al volante dell'altra Honda della Munnich Motorsport e la Lynk & Co 03 di Yvan Muller, che beneficia di una penalità di 5" inflitta ad Attila Tassi (schieratosi fuori posizione al via) per rientrare in Top15.

In campionato piloti, Guerrieri si riprende il primato salendo a 288 punti, con Michelisz a 281 e Bjork che riguadagna il terzo posto a 243 scavalcando Muller, che ha 238 punti.

Michelisz è di nuovo in testa con 274 punti, seguito da Guerrieri a 268 e Muller a 237, con Bjork che si rifà vivo salendo a quota 232.