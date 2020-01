Yamaha svela le nuove moto SBK per il 2020

In occasione della prima giornata di test del 2020 della Superbike, Yamaha ha deciso di svelare la nuova moto che scenderà in pista nella stagione che sta per iniziare. La Casa di Iwata ha presentato le YZF-R1 nella sua totalità, dal team ufficiale passando per GRT e Ten Kate, con tutti i rispettivi piloti.

Riflettori puntati sulla Yamaha del Team Pata, che darà la caccia al titolo con Michael van der Mark e Toprak Razgatlioglu. L’olandese, confermato nella squadra, cerca il passo avanti che gli manca dopo essersi dimostrato competitivo ed all’altezza dei propri rivali. Il turco invece affronterà la sua prima stagione in sella alla YZF-R1 ed è pronto a dare battaglia sin da subito.

La livrea della Yamaha ufficiale del team Pata si presenta simile a quella dello scorso anno, i grandi cambiamenti sono principalmente a livello tecnico e la squadra ci sta lavorando in questi due giorni di test a Jerez de la Frontera, dove la Superbike è impegnata per provare prima dell’inizio della nuova stagione.

Oltre al team Pata, Yamaha ha presentato anche le due squadre indipendenti che fanno capo ad Iwata. GRT Yamaha ha una line-up completamente rinnovata. Dopo i risultati dello scorso anno ottenuti da Melandri e Cortese, nel 2020 si presenta con Federico Caricasulo e Garrett Gerloff, entrambi esordienti nella classe massima delle derivate di serie.

Presente anche Loris Baz, grande protagonista nel 2019 con Ten Kate. Team e pilota, entrati in corsa a stagione iniziata, hanno raccolto frutti sin da subito. La nuova moto presentata per quest’anno appare molto simile a quella dello scorso anno, ma il francese è pronto a migliorare ancora.