WSBK: Lowes infortunato ad una spalla, salta i test di Jerez

Il pilota della Kawasaki è caduto durante un allenamento programmato di flat track e pare che ne avrà almeno per tre settimane.

"Alex è caduto allenandosi in Flat Track nel suo programma personale di test invernali - ha spiegato un portavoce Kawasaki - Si è infortunato ad una spalla, i medici gli hanno raccomandato di riposare per due o tre settimane".

"Preferiamo non forzare i tempi, ma tornerà presto in moto per dare la caccia al successo, questo è solo un piccolo inconveniente".

L'infortunio di Lowes segna un'ulteriore interruzione del programma di test della Kawasaki per la sua nuova ZX-100RR, dopo che il mese scorso ha dovuto rinunciare a correre a Jerez a causa del maltempo.

In Spagna ci sarà comunque il campione in carica Jonathan Rea, mentre la stagione WSBK 2021 inizierà più tardi del solito a causa della pandemia di COVID-19 in corso, con l'apertura prevista ad Assen il 23-25 aprile.