SBK | Ducati svela le Panigale V4R di Bautista e Rinaldi

Carica lettore audio

La Ducati è stata per buona parte della storia la regina della Superbike, quindi fa strano pensare che sia già passata più di una decade dall'ultima volta che un pilota della Casa di Borgo Panigale si è laureato campione del mondo.

Era il 2011 e a salire sul trono iridato era stato Carlos Checa con la 1098R griffata Althea Racing. 11 anni più tardi, curiosamente, le speranze Rosse sono affidate nuovamente ad un pilota spagnolo, quell'Alvaro Bautista che è tornato alle porte di Bologna dopo due anni di "esilio" in Honda, per provare a ripetere le imprese del 2019, quando conquistò ben 16 vittorie di manche, inchinandosi però a Jonathan Rea nella corsa al titolo.

Se sarà la volta buona, ce lo dirà solo il tempo, ma oggi intanto l'Aruba.it Racing - Ducati si è presentato a Misano, con il breve viedo che potete vedere qui sotto, approfittando delle due giorni di test che Bautista ed il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi svolgeranno a partire da domani.

I vertici del team non hanno nascosto le loro grandi ambizioni, a partire dal team principal Stefano Cecconi: "Affrontiamo la stagione 2022 di WorldSBK con grandi ambizioni e profonda determinazione. L’obiettivo del nostro team è quello di compiere sempre un passo in avanti, anno dopo anno, in termini di prestazioni e risultati. Per questo ci sentiamo orgogliosi di rappresentare Ducati nel Campionato del Mondo Superbike, percependo su ogni circuito la presenza e la passione del popolo Ducatista", ha detto.

"Abbiamo puntato sul ritorno di Alvaro Bautista insieme al qualche vogliamo fare una stagione ancor più entusiasmante rispetto a quella 2019 che ci ha regalato comunque grandi soddisfazioni. Crediamo fortemente in Michael Rinaldi che dopo un percorso di costante crescita, reputiamo pronto a compiere quel decisivo passo in avanti", ha aggiunto.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati Photo by: Ducati Corse

Un progetto importante anche per Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse: "Il livello della WorldSBK cresce di anno in anno, così come la concorrenza. Questo, ovviamente, non ci spaventa, anzi, ci sprona a dare sempre di più, a lavorare con più attenzione, a concentrarci su ogni singolo dettaglio. Nel campionato 2021 il nostro team è stato l’unico ad aver vinto almeno una gara con entrambi i piloti e questo a conferma delle potenzialità della Panigale V4R. Per conquistare l’obiettivo più importante, ci affidiamo al ritorno di Alvaro Bautista, che non ha certo bisogno di presentazioni, e alla voglia di stupire di Michael Rinaldi".

Così come l'amministratore delegato Claudio Domenicali ha avuto modo di sottolineare ancora una volta l'anima racing della Rossa: "Con Aruba.it condividiamo valori, competenze e obiettivi, oltre a credere entrambi nell’importanza dell’innovazione e della tecnologia. Un partner strategico, dentro e fuori dal circuito, con il quale siamo contenti di iniziare un’altra stagione insieme nel Campionato Mondiale Superbike, il campionato delle derivate di serie".

"Le moto che i nostri appassionati possono acquistare sono quanto di più vicino a quelle che corrono in pista, come la Panigale V4, e da quest’anno anche la Panigale V2 che esordirà nel Mondiale Supersport. Questa è la nostra filosofia di mettere la tecnologia delle Corse al servizio dei nostri appassionati e più sportivi clienti. Il team Aruba.it Racing – Ducati è un mix perfetto di esperienza ed entusiasmo grazie al ritorno di Alvaro Bautista e la conferma di Michael Ruben Rinaldi. Auguro a loro e a tutto il team buona fortuna per la stagione 2022".

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati Photo by: Ducati Corse

I grandi protagonisti in queste occasioni però sono sempre i piloti e i riflettori ovviamente erano sul "figliol prodigo" Alvaro Bautista, che sarà l'uomo di punta del progetto e non si è nascosto per niente quando è stato il momento di parlare degli obiettivi: lo spagnolo vuole il titolo Mondiale.

"Sono molto contento di tornare in questa fantastica squadra, con Aruba.it e Ducati. La considero una vera e propria famiglia e ritrovare praticamente tutto il team con cui ho lavorato nel 2019 rappresenta per me un fattore molto importante. Le sensazioni con la Panigale V4R sono state subito molto positive: penso che la moto sia ancor più equilibrata di quella che ho lasciato".

"Con una squadra ed una Ducati così competitiva, ovviamente l’obiettivo è di lottare per il titolo. Ho più esperienza, conosco meglio le gomme ed il format della competizione ma sarà comunque importante imparare anche dagli errori di tre anni fa. Sono molto carico dopo i test invernali e non vedo l’ora di scendere in pista ad Aragon".

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati Photo by: Ducati Corse

Per il suo compagno di box, Michael Ruben Rinaldi, questo sarà il secondo anno con i colori della squadra ufficiale e per l'italiano sarà fondamentale confermare quanto di buono ha fatto già vedere nel 2021, facendo un ulteriore step che lo possa avvicinare alla lotta per il titolo, con la consapevolezza che il suo futuro passa anche da questo.

"Il campionato 2022 sta per cominciare: sarà la mia seconda stagione nella squadra ufficiale anche se ormai da molti anni faccio parte della famiglia Aruba.it. Per questo è arrivato il momento di raccogliere i frutti che abbiamo seminato finora. Non sarà facile perché la concorrenza è molto agguerrita ma questi anni insieme credo che possano essere una solida base per creare qualcosa di buono".

"Sarà un campionato molto importante sia per me che per la squadra e da questa stagione potrebbe anche dipendere anche la mia carriera futura. Darò senz’altro il massimo e con l’aiuto del team sono certo che potremo ottenere risultati importanti. Sono molto contento e voglio ringraziare Aruba.it, Ducati e tutti gli sponsor che mi hanno permesso di poter affrontare questa affascinante sfida".

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati Photo by: Ducati Corse

Quest'anno però c'è anche una novità molto importante, perché la Ducati gareggerà anche nella classe Supersport con la Panigale V2 e per questa nuova avventura ha scelto un esordiente tra le derivate di serie, che però non ha bisogno di troppe presentazioni: dalla Moto2 arrivà infatti Nicolò Bulega.

"Sono molto motivato per questa nuova avventura. E’ per me una bella opportunità e sento di avere tutte le carte in regola per poter fare bene. I test sono stati molto positivi, mi sono trovato a mio agio sia con la Panigale V2 che con il team, cosa a cui do molta importanza. Sarà senz’altro una stagione impegnativa e per questo motivo dobbiamo unire le forse per cercare di ottenere il massimo da ogni singola gara".

Nicolò Bulega, Aruba.It Racing Supersport Team Photo by: Ducati Corse