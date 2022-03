SBK | BMW chiama Mikhalchik per sostituire Van der Mark Il tre volte vincitore del campionato tedesco IDM, Ilya Mikhalchik, è stato chiamato dalla BMW per prendere il posto dell'infortunato Michael Van der Mark in occasione dei test di Barcellona di questa settimana.

Michael Van der Mark ha subito una frattura alla gamba ad inizio mese a seguito di una caduta in mountain bike e probabilmente dovrà saltare il primo round della stagione che prenderà il via dall'8 al 10 aprile. Scott Redding è stato l'unico pilota del team BMW presente in occasione dei test di Misano della scorsa settimana, ma la Casa tedesca ha annunciato di aver chiamato il tre volte vincitore del titolo IDM Ilya Mikhalchik per la due giorni di test di Barcellona di questa settimana. "Prima di tutto vogliamo augurare a Michael una pronta guarigione" ha dichiarato il boss di BMW Motorrad Marc Bongers. "Il suo infortunio poco prima della stagione è stato un episodio molto sfortunato". "Con la sua assenza ci mancherà un riferimento per i temi dello scorso anno e questo ha reso il lavoro un po' più complicato. Tuttavia abbiamo con Ilya un ottimo sostituto. Con lui potremo mettere a punto il pacchetto 2022". Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: BMW "Ilya conosce molto bene la BMW M1000 RR ed è in grado di poter dare un prezioso contributo. È un pilota ufficiale BMW molto forte ed ha guadagnato la possibilità di provate il pacchetto WorldBSK". L'ucraino Michalchik non è nuovo al paddock della Superbike avendo già corso nella categorie Supersport e Superstock 1000 nelle stagioni precedenti. Più recentemente ha conquistato il titolo nella serie IDM Superbike tedesca, sempre in sella alla BMW, nel 2018, 2019 e nel 2021. Il programma principale del venticinquenne per il 2022 è l'impegno nella campionato spagnolo Superbike che prenderà il via a Jerez il 2 e 3 aprile.