WSBK | Bautista in Indonesia può rendere super il 2022 di Ducati

Le bottiglie di champagne, in casa Ducati, non hanno ancora smesso di essere stappate. Domenica scorsa il team di Borgo Panigale è riuscito nell'impresa di vincere tutti e tre i titoli Mondiali di MotoGP - Piloti, Costruttori e Team - ma in questo fine settimana la festa potrebbe addirittura ingrandirsi ulteriormente.

Terminato il Mondiale di MotoGP, Ducati guarda con grande interesse al penultimo appuntamento della World Superbike che si terrà a Mandalika, in Indonesia, sull'isola di Lombok. Alvaro Bautista è davvero a un passo dal riportare il titolo iridato Piloti delle derivate di serie a Borgo Panigale, in un'annata che per Ducati diverrebbe leggendaria.

Lo spagnolo arriva in Indonesia con 82 punti di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu, e l'opportunità di vincere subito quello che sarebbe il primo iride della carriera nella categoria.

Per Ducati, invece, sarebbe l'occasione di riportare a Borgo Panigale il titolo Piloti che manca dal 2011, quando fu Carlos Checa - allora pilota del team Althea-Ducati - a cogliere il titolo con 505 punti complessivi e ben 15 successi stagionali.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sono contento di tornare in Indonesia anche perché in questo paese la passione per le moto è davvero forte", ha dichiarato Bautista alla vigilia del penultimo atto della stagione. "Questo fine settimana sarà uno dei più difficili per noi. Non ho mai corso qui con la Ducati e per questo motivo fin da venerdì mattina dovrò soprattutto trovare dei riferimenti per questa moto".

"Inoltre l’asfalto è nuovo quindi dovremo lavorare per comprendere molti fattori tra cui il grip ovviamente. Il meteo incerto non ci da una mano in questo senso ma dobbiamo essere preparati per affrontare qualsiasi condizione”.

Michael Ruben Rinaldi, invece, ha come obiettivo quello di chiudere i discorsi per mettere al sicuro la quarta posizione nel Mondiale dietro ai tre mostri sacri che stanno lottando per il successo. Attualmente il pilota italiano ha un margine di 53 punti du Alex Lowes.

“Arriviamo in Indonesia con la consapevolezza di aver trovato, nelle ultime gare, la velocità che ci è mancata a metà stagione. In Argentina le cose non sono state facilissime ma siamo arrivati sempre in Top 5, lottando anche per il podio. Mi piace questo circuito e sarebbe bello poter correre in condizioni di asciutto anche se le previsioni meteo non sembrano essere buone in questo senso”.