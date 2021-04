WSBK: l'Autodrom Most entra nel calendario 2021

Il calendario 2021 della World Superbike ha subito un ulteriore cambiamento importante. Nella tarda mattinata di oggi la FIM, Dorna e l'Autodrom Most hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo di 5 anni che permetterà alla pista ceca di far parte del calendario della World Superbike per il prossimo lustro.

L'accordo prevede addirittura che il primo evento sia disputato in questa stagione. Infatti l'Autodrom Most ospiterà il round della Repubblica Ceca che si terrà dal 6 all'8 agosto, dunque inserendosi tra il round olandese di Assen e quello spagnolo del Circuito de Navarra.

All'Autodrom Most correranno tutte e tre le classi delle moto derivate di serie, quindi, oltre alla World Superbike, correranno an che la WOrld Supersport e la World Supersport 300.

La FIM e Dorna hanno anche reso noto che a causa della pandemia da COVID-19 il round di Phillip Island non si terrà, almeno in questa stagione. Il problema non è legato alla curva di contagi, quanto alle difficoltà logistiche legate a materiale e spostamenti del personale.

Gli organizzatori dell'evento australiano hanno fatto sapere che faranno di tutto per riportare Phillip Island nel calendario World Superbike 2022, contando su una situazione sanitaria migliore.

Dorna, FIM e organizzatori di eventi del Mondiale continueranno a rimanere in contatto per ulteriori ed eventuali modifiche al calendario. La stagione, lo ricordiamo, scatterà dal 21 al 23 maggio al Motorland Aragon, in Spagna.