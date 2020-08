Ufficiale: Sykes rinnova con BMW per la prossima stagione

Nell’avvicinamento al quarto round della stagione, continua a delinearsi la griglia di partenza del 2021, che oggi vede l’annuncio di un nuovo rinnovo. Il protagonista dell’ultima manovra di mercato è Tom Sykes, che è stato confermato in BMW anche il prossimo anno. Il britannico, con la squadra tedesca già dalla scorsa stagione, proseguirà nel team di Monaco di Baviera anche nel 2021.

Sykes potrà così continuare a portare avanti il lavoro di sviluppo iniziato nei primi test del 2018 ed avrà al suo fianco Michael van der Mark, che lascerà Yamaha per approdare in BMW proprio dal 2021. Il britannico, che si contendeva l'ultima sella disponibile in squadra con Eugene Laverty, ha avuto la meglio sull'irlandese, che dopo una sola stagione lascerà il team.

L'ex campione del mondo ha mostrato un grande potenziale in sella alla S 1000 RR lo scorso anno, conquistando una Superpole e quattro podi. Ha iniziato la stagione in corso con una nuova pole position nel round inaugurale a Phillip Island. Manca all’appello ancora una vittoria, che stenta ad arrivare per diversi motivi. Ma l’obiettivo del pilota e della squadra è quello di fare il passo in avanti che manca per avvicinarsi ai primi.

Marc Bongers, Direttore BMW Motorrad Motorsport, si ritiene soddisfatto dell’accordo raggiunto: “Tom fa parte del nostro team in Superbike dall’inizio di questo progetto ed è un pilastro per noi. Siamo felici di poter continuare il nostro percorso insieme anche nel 2021, che abbiamo iniziato con i primi test a dicembre del 2018. Questo ci dà continuità, che è un aspetto molto importante per il successo dello sviluppo di un progetto. Abbiamo già ottenuto molto insieme ed ora l’obiettivo è di chiudere definitivamente il gap con i team di testa. L’ampia conoscenza che Tom ha della BMW S 1000 RR e le sue indicazioni avranno un ruolo fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo”.