Ufficiale: posticipato il round di Assen SBK

Il calendario del mondiale Superbike continua a subire modifiche a causa dell’epidemia di coronavirus che sta affliggendo il mondo in queste settimane. L’ultimo round a pagare le conseguenze della pandemia è Assen, che sarebbe dovuto essere il secondo appuntamento del campionato. Il round olandese, previsto inizialmente per metà aprile, sarà spostato ad agosto.

Il fine settimana dal 21 al 23 agosto infatti verrà disputato l’appuntamento sulla storica pista di Assen, che doveva rappresentare il secondo round del mondiale, dopo la posticipazione di Losail prima e di Jerez successivamente. Fino ad ora la Superbike è scesa in pista solamente per il round di Phillip Island, che ha aperto una stagione fermata quasi subito per il coronavirus.

Dorna e FIM hanno così deciso di spostare il round olandese ad agosto, in estate, con la collaborazione delle autorità locali. Queste infatti hanno vietato manifestazioni fino al 1 giugno, pertanto è stato inevitabile rimandare l’appuntamento di Assen. La Superbike tornerebbe in pista ad Imola, prevista per maggio. Ma ancora non è certo se il round italiano sarà disputato o verrà rimandato a data da destinarsi.

Calendario round SBK aggiornato al 24 marzo 2020

28 Febbraio – 1 Marzo: Australia – Phillip Island Grand Prix Circuit

8-10 Maggio: Italia – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

22-24 Maggio: Spagna – MotorLand Aragón

12-14 Giugno: Italia – Misano World Circuit Marco Simoncelli

3-5 Luglio: Gran Bretagna – Donington Park

31 Luglio – 2 Agosto: Germania – Motorsport Arena Oschersleben

21-23 Agosto: Olanda – TT Circuit Assen

4-6 Settembre: Portogallo – Autódromo Internacional do Algarve

18-20 Settembre: Spagna – Circuit de Barcelona-Catalunya

2-4 Ottobre: Francia – Circuit de Nevers Magny-Cours

9-11 Ottobre: Argentina – Circuito San Juan Villicum

23-25 Ottobre: Spagna – Circuito de Jerez Ángel Nieto

*Qatar – Losail International Circuit: data ancora da definire