Ufficiale: Lowes rinnova con Kawasaki fino al 2022

La griglia di partenza della stagione 2022 inizia a definirsi sempre di più, anche i top team si preparano ad affilare le armi per il prossimo anno e Kawasaki annuncia la line-up: dopo il prolungamento pluriennale con Jonathan Rea annunciato lo scorso anno, oggi arriva l’ufficialità del rinnovo di Alex Lowes. Il britannico, che ha esordito con la Casa di Akashi nel 2020, proseguirà la collaborazione anche nel 2022.

Per Lowes sarà dunque il terzo anno con Kawasaki, nella speranza di poter fare quei passi avanti a cui ambisce già nella seconda metà di stagione. Il suo esordio con la ZX-10RR nel 2020 era iniziato con ottimi risultati tanto da arrivare alla ripresa del campionato da leader della classifica. Tuttavia, la sua stagione è finita in sordina, per poi riprendere quest’anno con risultati non all’altezza delle aspettative.

Con quattro podi, occupa attualmente la terza posizione in classifica, a 116 lunghezze dal leader e compagno di squadra. A dispetto dei risultati, Kawasaki e Lowes si rinnovano fiducia e il pilota commenta così il prolungamento del contratto: “Sono davvero felice di aver rinnovato per un altro anno con il Kawasaki Racing Team, la squadra più vincente dell’era moderna della Superbike. Dopo un primo anno strano nel team a causa della pandemia, con una stagione così corta, è stato bello iniziare questa stagione su alcune piste diverse e capisco anche meglio la moto. Quest’anno è anche un po’ frustrante, perché sento che abbiamo iniziato in maniera forte, ma i risultati non rispecchiano la posizione in cui vorremmo essere. Abbiamo molto potenziale e sono ancora in quarta posizione nel mondiale, vicino alla top 3, che è l’obiettivo di quest’anno”.

“Sto lavorando sodo per le prossime settimane per essere regolarmente sul podio – prosegue parlando del futuro prossimo – Onestamente, credo che sia vicino, quindi con il team e tutti i ragazzi intorno a me, grazie al bel rapporto instaurato, sento che tutto è al posto giusto per andare avanti. Sono davvero grato di restare qui anche l’anno prossimo e sono orgoglioso della fiducia che Kawasaki ha riposto in me. Nel nostro lavoro c’è molto altro dietro le quinte rispetto ai risultati che si vedono in pista, quindi sono molto contento del rinnovo con KRT. Ringrazio moltissimo tutti i ragazzi che sono dietro questo progetto, Guim e Biel roda, Steve Guttridge e tutte le persone di Kawasaki in Giappone che credono in me”.