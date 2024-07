Toprak, niente MotoGP: Sofuoglu conferma che resterà in SBK nel 2025

È stato breve ma intenso il mercato piloti che coinvolgeva Toprak Razgatligolu in MotoGP. Come ogni anno, anche nel 2024 si è riproposta l’idea di vedere il turco nella classe regina dei prototipi a partire dalla prossima stagione, ma stavolta sembrava che l’affare potesse concretizzarsi davvero. A confermarlo era stato proprio Kenan Sofuoglu, manger di Toprak, salvo poi ritrattare.

Ai colleghi di Speeweek, l’ex pilota turco, ora manger di Razgatlioglu, ha confermato che il suo pupillo resterà in Superbike con BMW anche nel 2025. La ragione è da attribuire alla scelta del team: Toprak arriverebbe alla classe regina solamente approndandovi con un team ufficiale e non con un satellite. “Ho visto che alcuni team satellite della MotoGP parlano di Toprak, noi però non abbiamo mai contattato un team satellite”, ha spiegato Sofuoglu.

Si era parlato di un interesse da parte di Pramac (che dall'anno prossimo sarà satellite Yamaha) e di Gresini, che per il prossimo anno dovrà sostituire un pilota del calibro di Marc Marquez. Pur negando l'intenzione di entrare tramite un team satellite, resta il fatto che ci siano stati contatti con squadre ufficiali. Lo stesso Toprak, facendo eco alle precedenti dichiarazioni di Sofuoglu in cui affermava di puntare alla MotoGP, aveva rivelato di aver ricevuto offerte da tre team ufficiali. “Alcuni team ufficiali hanno mostrato interesse per Toprak per il 2025”, ha proseguito il manager turco.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sofuoglu però non vuole incrinare i rapporti con BMW, con cui si è legata a partire da questa stagione e che sta portando al successo: “Abbiamo un contratto di due anni con BMW e, come ho già detto, andremo in MotoGP solamente in momento in cui BMW sarà d’accordo con questa scelta. Non vogliamo rompere il nostro contratto, dato che stimiamo BMW e abbiamo già ottenuto grandi successi insieme”.

“Siamo felici e vogliamo continuare questo rapporto ancora a lungo. Posso confermare che Toprak correrà in Superbike con la BMW anche nel 2025, come previsto nel contratto. C’è un progetto molto interessante che ruota attorno a lui e noi vogliamo la sua felicità”, ha ribadito Sofuoglu, che non mette in discussione il rapporto con la Casa di Monaco.

C’è tempo, quindi, prima che Razgatlioglu diventi un pilota MotoGP. Il desiderio dell’attuale leader del campionato Superbike è quello di arrivare alla massima categoria delle due ruote, ma ci vuole ancora un po’ di pazienza: “Ovviamente Toprak vuole correre in MotoGP, ma questo non sarà possibile prima del 2026. Bisogna ricordare che non abbiamo mai chiuso il nostro rapporto con una Casa in modo negativo”.

Questa affermazione apre dunque le porte della MotoGP con qualsiasi team e con qualunque moto, qualora Razgatlioglu non entrasse con BMW: “Con Kawasaki siamo rimasti in buoni rapporti e lo stesso vale per Yamaha. Quindi, anche con BMW vogliamo mantenere un ottimo rapporto. Di sicuro rimarremo con BMW in SBK fino al termine del 2025, poi vedremo”.